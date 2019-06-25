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РИА Новости

Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России

02:14
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию в случае восстановления полномочий России.
Арьев написал в фейсбуке, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены без всяких условий.
"Украинская делегация шантажирует ПАСЕ своим уходом в случае возвращения России. Пустое. Никуда Украина не уйдет - духу не хватит. А ее шантаж никого особо не впечатлит: вечные угрозы Киева в духе "держите меня трое, ибо двое не удержат" большей части Европы уже порядком надоели", - написал Пушков в твиттере.
Ранее стало известно, что ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на вторник.
Парламентская ассамблея Совета Европы
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