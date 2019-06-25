Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию в случае восстановления полномочий России.

Арьев написал в фейсбуке, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены без всяких условий.