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РИА Новости

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

02:10
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Будут иметь место встречи с рядом мировых лидеров. В том числе премьер-министр Австралии (Cкотт) Моррисон, премьер-министр Японии (Синдзо) Абэ, премьер-министр Индии (Нарендра) Моди, канцлер Германии (Ангела) Меркель, президент России (Владимир) Путин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, председатель КНР Си (Цзиньпин), президент Турции (Тайип) Эрдоган", - сказал представитель администрации.
Он отказался сообщить время встречи с Путиным.
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Дональд Трамп обсудит с Владимиром Путиным Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Президент ожидает встречу с президентом Путиным на G20. Это не официальный саммит, но, как ожидается, это будет разговор, который преимущественно будет посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Ближний Восток. Они также затронут вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений", - сказал он.
Кроме того, чиновник выразил уверенность, что Трамп затронет тему "вмешательства" в американские выборы. "Венесуэла вполне может быть предметом обсуждения", - добавил он.
Чиновник отметил, что официальной повестки, равно как и даты и времени встречи, нет, и это всего лишь предполагаемый набор тем. При этом он подтвердил, что имя Владимира Путина входит в список встреч на саммите.
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Большая двадцаткаДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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