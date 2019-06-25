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РИА Новости

В США рассказали о выгоде улучшения отношений России и Японии

02:07
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПереговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Улучшение отношений между Россией и Японией отвечало бы интересам США, поскольку такая нормализация уменьшила бы роль Китая, считает бывший помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл.
"Фундаментально наш интерес заключался бы в том, чтобы между Россией и Японией улучшились отношения, чтобы единственная линия взаимодействия для России не проходила через Китай… Мы должны найти путь к тому, чтобы Япония и Россия нашли некий средний путь для совместной работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил Кэмпбелл, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.
"Если отношения России и Китая сложатся так, что они будут усиливать друг друга в различных сферах, – это будет очень плохая новость для США в глобальном смысле", - добавил он.
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Путин ответил на претензии Японии по Курилам
На саммите G20 в Осаке 28-29 июня планируются контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также подписание ряда документов, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
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В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии, заявил, что ждет от встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в конце июня продолжения диалога, в том числе по мирному договору. Позднее в интервью телеканалу "Россия 1" Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, российский флаг над Курилами спущен не будет.
Кроме того, в Москве неоднократно выражали обеспокоенность планами военного сотрудничества Японии и США, в частности по размещению американских систем противоракетной обороны в регионе.
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