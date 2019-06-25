Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат санкциям

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат никаким санкциям, говорится в принятой в ночь на вторник резолюции Ассамблеи.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, за резолюцию высказалось большинство из присутствовавших в зале парламентариев.

В тексте принятой резолюции, в частности, говорится, что "для обеспечения соблюдения права и обязанности государств-членов быть представленными и участвовать в обоих уставных органах Совета Европы Ассамблея постановляет дополнить Статью 10 своего Регламента (правил процедуры), добавив после Статьи 10.1.с следующее разъяснение: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий"".

Российская делегация с самого начала конфликта с ПАСЕ говорила о необходимости документально оформить такое положение.