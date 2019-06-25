Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T02:00Z
https://ria.ru/20190625/1555875726.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155585/33/1555853318_0:13:3618:2048_1036x0_80_0_0_04d0d4d8db1adb56aecd6ff10da8d3c3.jpg
РИА Новости

Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат санкциям

02:00
407
© Фото : Council of Europe / Candice ImbertПарламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы
© Фото : Council of Europe / Candice Imbert
Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат никаким санкциям, говорится в принятой в ночь на вторник резолюции Ассамблеи.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, за резолюцию высказалось большинство из присутствовавших в зале парламентариев.
В тексте принятой резолюции, в частности, говорится, что "для обеспечения соблюдения права и обязанности государств-членов быть представленными и участвовать в обоих уставных органах Совета Европы Ассамблея постановляет дополнить Статью 10 своего Регламента (правил процедуры), добавив после Статьи 10.1.с следующее разъяснение: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий"".
Российская делегация с самого начала конфликта с ПАСЕ говорила о необходимости документально оформить такое положение.
В тексте принятой резолюции также обращается внимание на то, что "государства-члены Совета Европы "имеют право на равной основе участвовать в работе обоих уставных органов Совета Европы" в соответствии с условиями, установленными в статьях 14, 25 и 26 Устава Совета Европы". Она напоминает, что "членство в Совете Европы предполагает выполнение всеми государствами-членами обязанности участвовать в работе обоих уставных органов". Она, кроме того, "напоминает в этой связи, что все парламентские делегации в соответствии с ее Регламентом (правилами процедуры) обладают равными правами и должны выполнять одинаковые обязанности в соответствии с процедурами, которые в равной степени применимы ко всем".
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
01:47
Украина готова покинуть ПАСЕ в случае возвращения России
1620000
Обсудить 0
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
РИА
Новости
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина готова покинуть ПАСЕ в случае возвращения России
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
В ПАСЕ рассказали об обсуждении резолюции о приглашении России
Лента
новостей
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий не исключил опротестования новых полномочий делегации России в ПАСЕ
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Белый дом рассказал, что Трамп и Путин планируют обсудить на саммите G20
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Делегация России подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий: пригласив Россию, ПАСЕ заняла конструктивную позицию
Береза вновь оскорбил Скабееву в ПАСЕ
Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ
Переговоры России и Японии. Архивное фото
В США рассказали о выгоде улучшения отношений России и Японии
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20
Парламентская ассамблея Совета Европы
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Международная космическая станция
Корабль "Союз МС-11" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Кочарян: Пашинян несет прямую ответственность за беспорядки в 2008 году
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59Украинская делегация в ПАСЕ будет добиваться санкций против российской
02:40Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20
02:39Иванка Трамп обсудит на G20 права женщин
02:37Трамп на G20 обсудит с саудовским принцем ситуацию с Ираном
02:34Корабль "Союз МС-11" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС
02:31Слуцкий не исключил опротестования новых полномочий делегации России в ПАСЕ
02:28Делегация России подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
02:25В ПАСЕ рассказали об обсуждении резолюции о приглашении России
02:21Слуцкий: пригласив Россию, ПАСЕ заняла конструктивную позицию
02:16Белый дом рассказал, что Трамп и Путин планируют обсудить на саммите G20
02:14Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
02:13Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20
02:10Трамп встретится с Путиным на саммите G20
02:07В США рассказали о выгоде улучшения отношений России и Японии
02:00Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат санкциям
01:51Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
01:47Украина готова покинуть ПАСЕ в случае возвращения России
01:06В Мексике бандиты напали на силы самообороны
00:59Врио главы КБР: Евкуров проделал колоссальную работу по развитию Ингушетии
00:48В США пограничники обнаружили тела девушки и детей на границе с Мексикой
Лента новостейМолния