Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат санкциям

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат никаким санкциям, говорится в принятой в ночь на вторник резолюции Ассамблеи.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, за резолюцию высказалось большинство из присутствовавших в зале парламентариев.
В тексте принятой резолюции, в частности, говорится, что "для обеспечения соблюдения права и обязанности государств-членов быть представленными и участвовать в обоих уставных органах Совета Европы Ассамблея постановляет дополнить Статью 10 своего Регламента (правил процедуры), добавив после Статьи 10.1.с следующее разъяснение: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий"".
Российская делегация с самого начала конфликта с ПАСЕ говорила о необходимости документально оформить такое положение.
В тексте принятой резолюции также обращается внимание на то, что "государства-члены Совета Европы "имеют право на равной основе участвовать в работе обоих уставных органов Совета Европы" в соответствии с условиями, установленными в статьях 14, 25 и 26 Устава Совета Европы". Она напоминает, что "членство в Совете Европы предполагает выполнение всеми государствами-членами обязанности участвовать в работе обоих уставных органов". Она, кроме того, "напоминает в этой связи, что все парламентские делегации в соответствии с ее Регламентом (правилами процедуры) обладают равными правами и должны выполнять одинаковые обязанности в соответствии с процедурами, которые в равной степени применимы ко всем".