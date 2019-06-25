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РИА Новости

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

01:51
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, но возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на вторник, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.
"Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров (Совета Европы) в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет... пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года", - говорится в документе.
"Эти полномочия выносятся на утверждение ассамблеей на следующем после их представления заседании", - гласит текст.
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Вместе с тем, в резолюции остались положения, касающиеся возможности опротестовать полномочия делегации.
Из 222 поданных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна.
ПАСЕ приступила к обсуждению проекта документа в четверг в 16.00 (17.00 мск), обсуждение шло около девяти часов.
Российкая делегация уже прибыла в Страсбург.
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Однако, как рассказал журналистам глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, "если в понедельник этот доклад будет принят, мы официально обращаемся за подтверждением полномочий нашей делегации. Этот вопрос включается в повестку заседания ПАСЕ во вторник под номером один".
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