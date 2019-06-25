МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС проведет ребрендинг, об этом говорится в сообщении компании.

Оператор собирается изменить слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования.

"Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда", - отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Отмечается, что новое позиционирование и новый визуальный стиль создаются при поддержке двух агентств из Великобритании и России.

Как уточнили в компании, новый визуальный стиль начнет использоваться в рекламе и цифровых продуктах уже в июне.

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Тогда логотип компании представлял собой два красных квадрата, расположенные рядом. На правом квадрате белыми буквами было написано "МТС", а на левом было помещено изображение белого яйца. Новый логотип стал частью единого сквозного бренда группы компаний "Система Телеком", ликвидированной в 2007 году.

С 2010 года компания несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип. В частности, он становился трехмерным, также обновлялись шрифты.

Развитие 5G

Ранее стало известно, что МТС и китайский производитель телеком-оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах.

Торжественная церемония подписания прошла в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в преддверии Петербургского международного экономического форума.

В сообщении компании отмечается, что в рамках соглашения был разработан план действий на 2019-2020 годы, предусматривающий внедрение технологий и решений 5G и интернета вещей (IoT) на действующей инфраструктуре МТС, развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready (готовые к внедрению 5G - ред.), запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе и на инфраструктурных объектах.