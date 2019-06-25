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РИА Новости

МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

01:10
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип МТС
Логотип МТС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип МТС. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС проведет ребрендинг, об этом говорится в сообщении компании.
Оператор собирается изменить слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования.
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"Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда", - отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.
Отмечается, что новое позиционирование и новый визуальный стиль создаются при поддержке двух агентств из Великобритании и России.
Как уточнили в компании, новый визуальный стиль начнет использоваться в рекламе и цифровых продуктах уже в июне.
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Тогда логотип компании представлял собой два красных квадрата, расположенные рядом. На правом квадрате белыми буквами было написано "МТС", а на левом было помещено изображение белого яйца. Новый логотип стал частью единого сквозного бренда группы компаний "Система Телеком", ликвидированной в 2007 году.
С 2010 года компания несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип. В частности, он становился трехмерным, также обновлялись шрифты.
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Развитие 5G

Ранее стало известно, что МТС и китайский производитель телеком-оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах.
Торжественная церемония подписания прошла в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в преддверии Петербургского международного экономического форума.
В сообщении компании отмечается, что в рамках соглашения был разработан план действий на 2019-2020 годы, предусматривающий внедрение технологий и решений 5G и интернета вещей (IoT) на действующей инфраструктуре МТС, развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready (готовые к внедрению 5G - ред.), запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе и на инфраструктурных объектах.
Российская компания сообщила, что планирует инвестировать в сети связи пятого поколения более 20 миллиардов рублей за пять лет. Также было подписано соглашение между МТС и правительством Москвы о внедрении 5G в столице, которое предусматривает тесты этой технологии на ВДНХ в ближайшие месяцы. Запуск коммерческих сетей намечен на 2022 год.
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