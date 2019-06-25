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РИА Новости

Врио главы КБР: Евкуров проделал колоссальную работу по развитию Ингушетии

00:59
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, объявивший о досрочной отставке, проделал колоссальную работу по социально-экономическому развитию своей республики, реализовав множество важных проектов, заявил врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
В понедельник Евкуров объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Он напомнил, что его нынешние полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

"Герой России, Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров - истинный патриот своей республики и своей страны. Он возглавил Ингушетию в трудное для нее время. Но, несмотря на все сложности, сумел сделать многое для сохранения мира и стабильности в родной республике, проделал колоссальную работу для ее социально-экономического развития", - написал Коков в Instagram.

Он отметил, что, благодаря принципиальности и ежедневной последовательной работе Евкурова в Ингушетии за эти годы было реализовано "множество важнейших для людей проектов во всех без исключения сферах".
"Желаю Юнус-Беку Баматгиреевичу успехов в новых начинаниях и добрых свершений!" - добавил Коков.
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Герой России Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров - истинный патриот своей республики и своей страны. Он возглавил Ингушетию в трудное для неё время. Но несмотря на все сложности, сумел сделать многое для сохранения мира и стабильности в родной республике, проделал колоссальную работу для её социально-экономического развития. Благодаря его принципиальности, ежедневной последовательной работе, в Ингушетии за эти годы реализовано множество важнейших для людей проектов во всех без исключения сферах. Желаю Юнус-Беку Баматгиреевичу успехов во всех начинаниях и новых свершений!

Публикация от Казбек Коков (@kokov_kazbek_)

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Казбек КоковЮнус-Бек ЕвкуровИнгушетияКабардино-БалкарияПолитика
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