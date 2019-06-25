Врио главы КБР: Евкуров проделал колоссальную работу по развитию Ингушетии

"Герой России, Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров - истинный патриот своей республики и своей страны. Он возглавил Ингушетию в трудное для нее время. Но, несмотря на все сложности, сумел сделать многое для сохранения мира и стабильности в родной республике, проделал колоссальную работу для ее социально-экономического развития", - написал Коков в Instagram.
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Герой России Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров - истинный патриот своей республики и своей страны. Он возглавил Ингушетию в трудное для неё время. Но несмотря на все сложности, сумел сделать многое для сохранения мира и стабильности в родной республике, проделал колоссальную работу для её социально-экономического развития. Благодаря его принципиальности, ежедневной последовательной работе, в Ингушетии за эти годы реализовано множество важнейших для людей проектов во всех без исключения сферах. Желаю Юнус-Беку Баматгиреевичу успехов во всех начинаниях и новых свершений!