Врио главы КБР: Евкуров проделал колоссальную работу по развитию Ингушетии

"Герой России, Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров - истинный патриот своей республики и своей страны. Он возглавил Ингушетию в трудное для нее время. Но, несмотря на все сложности, сумел сделать многое для сохранения мира и стабильности в родной республике, проделал колоссальную работу для ее социально-экономического развития", - написал Коков в Instagram.