В США пограничники обнаружили тела девушки и детей на границе с Мексикой

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники пограничной службы США обнаружили тела девушки и троих детей около реки Рио-Гранде, по которой проходит граница американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал Сотрудники пограничной службы США обнаружили тела девушки и троих детей около реки Рио-Гранде, по которой проходит граница американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS

Представители властей сообщили, что девушка и дети погибли от обезвоживания и жары. По данным телеканала, тела были обнаружены недалеко от места сооружения нового участка стены на американо-мексиканской границе. На строительство этой стены Пентагон 10 апреля заключил с двумя компаниями контракты почти на миллиард долларов.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.

В декабре 2018 года широкий общественный резонанс вызвала смерть в США семилетней девочки из Гватемалы. Она вместе с отцом была среди других мигрантов, незаконно пересекших американскую границу. Через восемь часов после их заключения под стражу у ребенка начались судороги и поднялась температура. Как сообщили власти, девочка не ела и не пила несколько дней. Правозащитники заявили, что девочка умерла от септического шока, высокой температуры и обезвоживания.