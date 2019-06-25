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РИА Новости

Кочарян: Пашинян несет прямую ответственность за беспорядки в 2008 году

00:24
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Нынешний премьер министр Армении Никол Пашинян несет прямую ответственность за массовые беспорядки в Ереване в марте 2008 года, считает бывший президент страны Роберт Кочарян.

"Нынешний премьер-министр Армении несет прямую ответственность за массовые беспорядки 1 марта 2008 года и хотел бы пересмотреть историю, найти виновных. В его представлениях виновный – я", - сказал Кочарян в интервью армянскому телеканалу 5TV.

Он предположил, что его уголовное преследование может быть также связано с его позицией по Карабаху. "Мое прошлое может беспокоить те силы, которые стремятся не к проармянскому урегулированию карабахского конфликта", - сказал экс-президент.
Говоря об ожидаемом во вторник решении Апелляционного суда по его делу, Кочарян сказал, что не хочет прогнозировать. Он добавил, что особых ожиданий у него нет.
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"Этот сценарий был предначертан - выслушать обвинение, представителей потерпевших и на основании смехотворного аргумента лишить сторону защиты (возможности) представить свою позицию. Было сделано все, чтобы сторона защита не смогла представить свою позицию", - отметил Кочарян
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае он был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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Никол ПашинянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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