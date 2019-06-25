Америка готовит доллар к девальвации

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доллар упал до минимума с августа прошлого года. В понедельник, 24 июня, американская валюта подешевела до 62,83 рубля. В Bank of America утверждают: это не предел, уже в ближайшее время Трамп может принять решение о девальвации. Почему нынешнему хозяину Белого дома не нужен сильный доллар — в материале РИА Новости.

Слишком дорогой

О намерениях американских властей девальвировать национальную валюту предупредил инвесторов один из крупнейших финансовых институтов страны — Bank of America (BofA).

Как только Казначейство отдаст соответствующее распоряжение, Федеральный резервный банк Нью-Йорка приступит к валютным интервенциям: начнет продавать доллары и покупать иностранную валюту, уверены аналитики банка. Это неизбежно ослабит доллар, который, по оценкам Bank of America, сейчас переоценен примерно на 13 процентов.

Как полагают в BofA, решение о валютных интервенциях Трамп примет под лозунгом стабилизации экономики. "Если перехода ФРС к снижению ставок будет недостаточно, вырастет вероятность формального валютного вмешательства", — указывают экономист BofA Мишель Майер и валютный стратег банка Бен Рэндол.

В 2018 году экономика США выросла на 2,9 процента, но к концу года серьезно замедлилась. По прогнозу Международного валютного фонда, темпы роста ВВП страны в ближайшие два года будут снижаться. А как считают в Национальной ассоциации экономики и бизнеса, уже к 2021-му вероятна рецессия. Причины очевидны: огромный госдолг, превысивший 22 триллиона долларов, триллионный дефицит бюджета, вызванный резким увеличением расходов на обслуживание задолженности, и плюс к этому — резкое обострение торговой войны с Китаем.

По мнению ряда экономистов, "мягкая" рецессия возможна и в 2020-м, несмотря на ожидаемое снижение процентных ставок. На заседании в прошлую среду ФРС оставила базовые ставки без изменений, однако глава Федрезерва Джером Пауэлл отметил, что, "появились убедительные доводы в пользу несколько более адаптивной политики". Доллар, предвкушая радикальный поворот в стратегии регулятора, моментально ослабел относительно корзины из шести основных валют.

Пауэлл сдался

В прошлом году Федеральная резервная система повышала ставку четыре раза подряд, ссылаясь на восстановление американской экономики и, как следствие, ненужности монетарных стимулов. Это вызвало бурное негодование президента Трампа, объявившего Федрезерв вредительской организацией и главной угрозой американской экономике. Джерому Пауэллу президент пригрозил увольнением.

© REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл © REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл

В марте регулятор отказался от дальнейшего повышения ставок. Но Трампу этого мало. По его словам, если бы ФРС не подняла ставку в декабре, индекс Dow Jones был бы на несколько сотен пунктов выше и экономика росла бы на четыре-пять процентов в год. И напомнил: полномочиями для смещения Джерома Пауэлла с поста главы ФРС он все еще обладает.

"Они ничего не соображают", — написал Трамп в твиттере 11 июня по поводу руководства ФРС. — Евро и другие валюты девальвированы относительно доллара, что ставит CША в невыгодное положение. Ставка ФРС слишком высока".

Экономисты не исключают, что под натиском Трампа Пауэлл окончательно сдастся. Как прогнозирует Goldman Sachs, Федеральная резервная система снизит ставки на 0,25 процентного пункта в июле и еще на столько же в сентябре. Но может и сразу на 0,5 процентного пункта — если ситуация в экономике резко ухудшится.

Слабее, еще слабее

Дональд Трамп открыто отказался от политики сильного доллара, которой придерживались его предшественники. По его мнению, чересчур дорогая валюта мешает экспорту американских товаров и услуг и лишь усугубляет дефицит торгового баланса: в 2018 году он достиг беспрецедентных 621 миллиарда долларов.

Если доллар подешевеет, зарубежным покупателям будет выгоднее приобретать американские товары. Это поднимет производство и снизит дефицит внешней торговли.

"Мне нужен сильный доллар, но такой, который будет полезен для нашей страны, а не доллар, настолько сильный, что мы не можем вести бизнес с другими странами", — говорил Трамп в марте.

А на прошлой неделе обрушился на главу Европейского центрального банка Марио Драги с обвинениями в ослаблении курса евро к доллару.

"Марио Драги сообщил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им несправедливо легче конкурировать с США. Европейцам сходит это с рук годами — вместе с Китаем и другими ", — указал Трамп в твиттере.

Трамп постоянно твердит, что и Китай намеренно занижает курс юаня, делая экспорт дешевле и увеличивая торговый дисбаланс с США.

Лучше не будет

Эксперты опасаются, что политика слабого доллара Трампа и главы Минфина Стивена Мнучина в итоге подорвет экономический рост. Как пояснил CNBC известный банковский аналитик Дик Бове, в долгосрочной перспективе такая стратегия ошибочна: она лишь поднимет стоимость заимствований.

"Иностранцы не будут финансировать американский госдолг, если политика направлена ​​против стабильности доллара, — говорит эксперт. — А CША целиком и полностью зависят от того, что доллар рассматривается в качестве мировой резервной валюты".

Собственно, иностранные кредиторы уже избавляются от доллара ускоренными темпами: его доля в общемировых валютных резервах упала до минимума с начала века. А со времен глобального финансового кризиса 2008 года, когда центробанки держали в резервах максимальные объемы американской валюты, — на семь процентных пунктов.