"Только не эти!" Чьей победы на выборах в Раду боятся украинцы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. В предвыборной гонке на Украине по-прежнему лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". В Раду наверняка пройдут "Оппозиционная платформа" и партия предыдущего главы государства — Петра Порошенко. В кампании участвуют и отдельные яркие персонажи — в частности, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили и ветеран АТО Илья Кива, который ранее утверждал, что страной правят наркоманы.

Протокол вместо регистрации

По недавнему опросу центра SOCIS, за партию нынешнего президента "Слуга народа" готовы проголосовать 47,6 процента избирателей. На втором месте "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,4 процента. У "Европейской солидарности" Петра Порошенко — 8,8 процента. Пятипроцентный барьер могут преодолеть "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" певца Святослава Вакарчука. Замыкает список лидеров партия "Сила и Честь" Игоря Смешко.

Президентские выборы показали, что расклад сил переменчив и избиратель во многом ориентируется на самих политиков, а не на программы партий. Однако попытка Саакашвили баллотироваться в Раду обернулась скандалом. Как следовало из представленных в ЦИК документов, совет его "Руха новых сил" принял решение участвовать в парламентских выборах еще до того, как стартовала избирательная кампания. Указ Владимира Зеленского о роспуске Рады подписан 21 мая. А соответствующее заседание совета партии состоялось 8 мая. Столь удивительную прозорливость Центризбирком счел нарушением. ЦИК обратился в полицию для "осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".

"Технический кандидат" СБУ

Правда, в тот же день ЦИК зарегистрировал список другой партии — "Силы и Чести" бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерала Игоря Смешко, сотворившего сенсацию на президентских выборах. До этого Смешко был известен лишь в связи с отравлением бывшего президента Украины Виктора Ющенко: генерал разведки-контрразведки присутствовал на том самом обеде, после которого Ющенко почувствовал себя плохо. Практически никто его не знал в лицо, некоторые социологи не включали Смешко в анкеты для опросов, а наблюдатели называли его "техническим кандидатом", который был должен оттянуть избирателей у противников Порошенко. Тем не менее Смешко получил свыше миллиона голосов, шестое место на финише и стал одним из самых популярных политиков страны.

Для чего Смешко призвали из запаса СБУ в политику, остается загадкой до сих пор. Очевидно, и в этот раз он как технический кандидат оттягивает чьи-то голоса. Его партия объединила разношерстных деятелей. В списках "Силы и Чести" значатся: Рефат Чубаров — лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"*, один из организаторов блокады Крыма, Андрей Горащенков — сотрудник администрации президента Петра Порошенко, Владимир Тимошенко — бывший замглавы СБУ при Ющенко, люстрированный после Майдана как чиновник режима Януковича. Тимошенко руководил службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

К слову, на Украине есть еще один известный борец с наркотиками — Илья Кива. Он тоже участвует в выборах. Бывший советник министра внутренних дел, экс-глава "Всеукраинского союза ветеранов АТО" ("антитеррористической операцией" Киев называл боевые действия в Донбассе), варивший наркотики в прямом эфире на телеканале, возглавлял Социалистическую партию. А сейчас идет в Раду от "пророссийской", но с высокими рейтингами "Оппозиционной платформы — За жизнь".

На вопрос журналиста о том, как он, герой АТО, после столь яркой политической карьеры вдруг оказался на другой стороне баррикад, Кива ответил: "Время перемен". И произнес уже совершенно кощунственные для патриота Украины слова: "Хватит кокетничать друг перед другом в вышиванках. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов".

Неизвестные "доброжелатели" из Одессы не поверили на слово превратившемуся в "ватника" ветерану АТО. В городе появились баннеры с запомнившимися многим другими высказываниями Кивы: "Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк — Киев и Киев — Донецк". Соратники вчерашнего "патриота" из "Оппозиционной платформы" назвали такую "напоминалку" искажением представлений о партии и наветом.

Но Кива, наверное, единственное свежее лицо в "оппозиционных" рядах. Некогда условно единый "Оппозиционный блок" раскололся. Юрий Бойко, занявший на президентских выборах четвертое место с 11 процентами голосов, создал "Оппозиционную платформу". К остальным присоединилась "Партия мэров", куда вошли главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. "Партию мэров" вызвался поддерживать украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого СМИ считают патроном Зеленского.

Патриот и афроукраинец

Что касается партии нынешнего президента — "Слуги народа", то ее список предсказуем: члены "команды Зе", юристы, общественники, журналисты. Выделяется разве что Давид Арахамия — организатор волонтерского "Народного проекта", снабжавшего Вооруженные силы Украины, воюющие в Донбассе, тем, чего им не хватало. За это Порошенко вручил ему орден. Видимо, волонтер нужен для того, чтобы понравиться "патриотическому" электорату.

Еще один любопытный персонаж из "слуг народа" — Жан Беленюк, темнокожий украинец, чемпион мира по греко-римской борьбе. Впрочем, непривычна разве что внешность кандидата. Высказывания Беленюка выдержаны в духе "за все хорошее, против всего плохого", как и у всей "Зе партии". "Главная цель — это развитие спорта на Украине, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международной арене", — объяснил афроукраинец свое решение баллотироваться в Раду.

"Слуга народа" может рассчитывать на поддержку партии Святослава Вакарчука "Голос". Вообще-то, это проект создавался против Зеленского, но зампред партии Ярослав Юрчишин не исключил коалиции с "Зе командой" в Раде.

Проверенные люди

Главный противник Зеленского на президентских выборах Петр Порошенко ведет в Раду "Европейскую солидарность". В политсовете и президиуме партии проверенные "порохоботы": вице-спикер Рады Ирина Геращенко и еще одна Ирина — Фриз, известная законопроектом, запрещающим российским журналистам аккредитоваться при украинских органах власти. В общем, на таких можно положиться.

Националисты идут в парламент общим фронтом. Партии "Национальный Корпус" и "Свобода", "Правый сектор" (ПС)*, всевозможные патриотические организации объединились. Возглавляют блок командир полка "Азов" Андрей Билецкий, бывший и нынешний лидеры ПС Дмитрий Ярош и Андрей Тарасенко.

Помимо партийных списков, есть мажоритарные округа. Публика тут пестрая. От тех же "слуг народа" — артисты, юмористы, активисты, блогеры, местные коммерсанты. Как подозревают украинские СМИ, последние просто купили места в партии за "пожертвование".

Как бороться с "фобиями"

Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов отмечает, что динамика предпочтений украинского общества определяется его усталостью. "Заметен запрос на перемены. Порошенко и все политики его круга — это партия войны. Но Украина не хочет воевать вечно. Видна усталость от нерешаемых проблем — пылающего Донбасса, огромной коррупции, провалов в экономике. Лозунг избирателя формулируется просто: "Кто угодно, только не эти!" Сначала "не этим" был Ющенко, потом Порошенко. Другое дело, что харизма Зеленского — синтетическая. В нем каждый видит то, что хочет увидеть. Этот мираж быстро улетучится: всем не угодишь. Зеленскому придется делать не декларативные, а реальные шаги после выборов, в том числе идти на конструктивный диалог с Россией", — полагает эксперт.

В отношениях между государствами, считает Солозобов, важна глубинная общность народов. "Россия и Украина, как, к слову, и соседняя Польша, — крупные славянские страны, объединенные общей культурой. Контакты на уровне простых граждан снимают практически любые фобии и претензии. Общественная дипломатия и экспертный диалог помогут зашедшим в тупик политикам", — говорит он.

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев уже не сомневается в результатах выборов. "В Раде с учетом коалиций и желающих примкнуть к победителю возможно однопартийное большинство. И полнота власти станет самым большим вызовом для Зеленского, потому что обернется полнотой ответственности. А в парламент под знаменами "Слуги народа" придут самые разные люди. Там будет хватать и тех, кто не сразу поймет, куда они попали, тех, кто просто не способен к законотворческой работе, и тех, кто примется исполнять то, для чего его посадили в кресло стоящие за ним люди. Ответственность за каждого из них избиратели возложат на Зеленского. И как бы после этого не переименовали "Слугу народа" во "Врага народа". Так что после выборов Зеленскому придется заняться реальной политикой, иначе реальная политика займется им", — заключает эксперт.