Туристы рассказали, как повлияла отмена авиасообщения с Грузией на их планы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Более трети российских туристов заявили о намерении отказаться от поездки в Грузию в связи с прекращением прямого авиасообщения, выяснил Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса опросили 1 200 пользователей, планировавших самостоятельно посетить Грузию, и узнали, намерены ли они отказаться от путешествия.

Так, 34% респондентов сообщили, что решили не ехать в эту республику, а 5% сказали, что еще не приняли окончательное решение - они отменили бронь отеля и пока следят за ситуацией.

Почти четверть (24%) опрошенных планируют все же поехать в Грузию, они уверены, что СМИ сильно преувеличивают риски.