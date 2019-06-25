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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, как повлияла отмена авиасообщения с Грузией на их планы

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкРека Кура и исторический центр Тбилиси
Река Кура и исторический центр Тбилиси
© РИА Новости / Александр Чипурин
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Более трети российских туристов заявили о намерении отказаться от поездки в Грузию в связи с прекращением прямого авиасообщения, выяснил Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса опросили 1 200 пользователей, планировавших самостоятельно посетить Грузию, и узнали, намерены ли они отказаться от путешествия.
Так, 34% респондентов сообщили, что решили не ехать в эту республику, а 5% сказали, что еще не приняли окончательное решение - они отменили бронь отеля и пока следят за ситуацией.
Почти четверть (24%) опрошенных планируют все же поехать в Грузию, они уверены, что СМИ сильно преувеличивают риски.
Примерно 18% респондентов рассказали, что не откажутся от тура и выберут авиаперелет с пересадкой. Еще 17% планируют добираться до места назначения на автомобиле или поезде. Около 2% туристов отметили, что уже оплатили перелет и проживание и не хотят отменять поездку, чтобы не потерять деньги.
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