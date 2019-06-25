Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T08:00Z
https://ria.ru/20190625/1555867518.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155241/32/1552413235_0:0:3110:1749_1036x0_80_0_0_ed480631a96158f14b6e92344bc784c1.jpg
РИА Новости

"Дать отлежаться": почему некоторые убийства раскрывают лишь спустя годы

Вчера, 08:00
11369
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте перестрелки
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте перестрелки
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Фотографии со спутника, случайный отпечаток, неожиданная встреча на улице — любая новая деталь способна стать поворотной в деле об убийстве десятилетней давности. Некоторые преступления раскрыть сразу очень сложно. Какие висяки считаются самыми безнадежными и что помогает вывести расследование из тупика — в материале РИА Новости.

Хитрость и новые технологии

Недавно Следственный комитет России поделился подробностями расследования убийства, которое произошло в окрестностях поселка Суда Вологодской области в июне 2009-го. В лесу обнаружили тело 30-летнего Романа Козлова.
Возбудили уголовное дело. Выяснилось, что несколько дней назад Роман отправился на рыбалку и пропал. Однако дальше этого расследование не продвинулось. Эксперты не смогли установить причину смерти, силовики не нашли ни одного свидетеля. Ни подозреваемых, ни возможных мотивов преступления — полный тупик.
© Стоп - кадр из видео пресс-службы СК РФПогибший Роман Козлов
Погибший Роман Козлов
© Стоп - кадр из видео пресс-службы СК РФ
Погибший Роман Козлов
Дело переходило от следователя к следователю и в конце концов отправилось в архив. Однако в октябре 2018-го родители Козлова добились приема у главы СК Александра Бастрыкина, и тот перепоручил дело центральному аппарату комитета.
Расследование возобновили. Столичные эксперты запросили снимки места преступления со спутника, проверили сотни местных жителей, изучили результаты десятков судебных медицинских экспертиз. Благодаря современным технологиям и новым подходам к работе удалось установить причину смерти Козлова, а также восстановить день его гибели практически поминутно. В итоге вышли на человека, с которым погибшего видели в последний раз, — местного жителя Владимира Симанова.
Погибший попросил его показать пруд, где можно порыбачить. По версии следствия, между ними произошел конфликт, случайный знакомый задушил жертву и оставил тело в лесополосе.
© Стоп - кадр из видео пресс-службы СК РФСледственный эксперимент по делу Симанова
Следственный эксперимент по делу Симанова
© Стоп - кадр из видео пресс-службы СК РФ
Следственный эксперимент по делу Симанова
Чтобы разговорить подозреваемого, следователи досконально изучили его личность. Например, в СК сообщают, что подстроили допросы под его привычки: Симанов обычно вставал в четыре утра, поэтому общались с ним только в первой половине дня. Следователь установил с ним психологический контакт и добился признания. В этом месяце суд приговорил Симанова к десяти годам тюрьмы.

Начинать заново

"Расследование старого дела, конечно, начинается с изучения имеющихся материалов, — рассказывает старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Оренбургской области Арсений Дмитриев. — Заново перебирают показания и улики. При этом работают несколько разных специалистов".
Все осложняется тем, что место убийства уже основательно затоптано, жертва погребена, некоторых свидетелей нет в живых. Однако иногда давность преступления, напротив, следователям на руку.
© Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской областиФотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге
Фотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге
© Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской области
Фотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге
"Например, у подозреваемого в деле есть алиби, которое ему обеспечил другой свидетель, — поясняет Дмитриев. — Тогда эти люди были в хороших отношениях, а спустя годы рассорились. И вот при повторном допросе свидетель признается, что в тот раз солгал ради друга. Или свидетель видел возможного убийцу, но толком не смог рассказать, кто он и как выглядит. А через несколько лет случайно узнал его в прохожем на улице и теперь даже знает, где он живет".
Старые дела могут содержать и более существенные подсказки: неопознанные следы ДНК или отпечатки пальцев. Для следователей из нулевых некоторые виды экспертиз были большой роскошью.
"Раньше генетическая экспертиза проводилась только в единичных случаях и часто не давала точного результата. В нулевых в нашей области делали всего две-три экспертизы в год, — продолжает Дмитриев. — Кроме того, до 1995-го не существовало единой базы отпечатков".
© Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской областиФотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге
Фотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге
© Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской области
Фотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге
Если следователям сейчас попадаются такие неопознанные улики, их сразу отправляют на экспертизу. Так, по одинокому отпечатку пальца раскрыли двойное убийство, совершенное в апреле 1995-го в Оренбурге.
Тогда дело казалось безнадежным: в квартире по улице Новая нашли тела 70-летней пенсионерки и ее 31-летней дочери, убийцу никто не видел, всевозможные экспертизы никакой информации не дали.
Преступника установили только в этом году. Эксперты перепроверили все улики по современным базам и обнаружили совпадение. Выяснилось, что подозреваемый уже около 18 лет сидит в колонии за другое убийство.
По версии следствия, произошла классическая "бытовуха": преступник в пьяном виде зашел к пенсионерке в гости и сильно с ней поссорился. Сначала избил, а затем задушил. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
© Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской областиПодозреваемый по делу о двойном убийстве в Оренбурге
Подозреваемый по делу о двойном убийстве в Оренбурге
© Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской области
Подозреваемый по делу о двойном убийстве в Оренбурге

Особый контроль

История из Оренбургской области — один из примеров профессиональной удачи, однако так везет далеко не всегда. По словам криминалистов, самые безнадежные из висяков — те, в которых личность потерпевшего так и не была установлена.
"Конечно, мы проводим генетическую экспертизу и восстанавливаем примерный портрет, если речь идет о скелетированном трупе, — говорит РИА Новости Дмитриев. — Но если родственники, знакомые так и не находятся, сдвинуть такое дело с мертвой точки практически невозможно".
Непросто и с теми случаями, когда вообще нет свидетелей или когда убийство явно заказное — преступник готовился месяцами, продумал каждый шаг.
Однако специалисты регулярно заглядывают в старые нераскрытые дела, и потихоньку их число сокращается. Кроме того, эта работа находится на особом контроле.
Следственный комитет был создан в 2007-м, и от прокуратуры ему досталось большое "наследство": порядка 200 тысяч висяков. Более 70 тысяч из них уже раскрыты.
14132543
Обсудить 0
Происшествия
Рекомендуем
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
РИА
Новости
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Моряки во время дальнего похода
Моряки дальнего плавания – о заработке, минусах и плюсах жизни "на воде"
Толстым слоем грима Майкл Джексон скрывал витилиго
Раскрыта природа загадочной болезни, которой страдал Майкл Джексон
Лента
новостей
Девушка в вышиванке с флагом Украины
"Только не эти!" Чьей победы на выборах в Раду боятся украинцы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя
Президент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне
Стивен Кинг и Гендерквир против Трампа. Почему ему не страшно
Потерпевшая по делу об отравлении газировкой рассказала о случившемся
Владимир Кличко
Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
Мальчик с роботом в магазине игрушек Hamleys в Лондоне
Британия: мальчикам запрещено мечтать о карьере пожарных и солдат
Подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
Обменный пункт в Грузии
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния