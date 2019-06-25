"Дать отлежаться": почему некоторые убийства раскрывают лишь спустя годы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Фотографии со спутника, случайный отпечаток, неожиданная встреча на улице — любая новая деталь способна стать поворотной в деле об убийстве десятилетней давности. Некоторые преступления раскрыть сразу очень сложно. Какие висяки считаются самыми безнадежными и что помогает вывести расследование из тупика — в материале РИА Новости.

Хитрость и новые технологии

Недавно Следственный комитет России поделился подробностями расследования убийства, которое произошло в окрестностях поселка Суда Вологодской области в июне 2009-го. В лесу обнаружили тело 30-летнего Романа Козлова.

Возбудили уголовное дело. Выяснилось, что несколько дней назад Роман отправился на рыбалку и пропал. Однако дальше этого расследование не продвинулось. Эксперты не смогли установить причину смерти, силовики не нашли ни одного свидетеля. Ни подозреваемых, ни возможных мотивов преступления — полный тупик.

© Стоп - кадр из видео пресс-службы СК РФ Погибший Роман Козлов © Стоп - кадр из видео пресс-службы СК РФ Погибший Роман Козлов

Дело переходило от следователя к следователю и в конце концов отправилось в архив. Однако в октябре 2018-го родители Козлова добились приема у главы СК Александра Бастрыкина, и тот перепоручил дело центральному аппарату комитета.

Расследование возобновили. Столичные эксперты запросили снимки места преступления со спутника, проверили сотни местных жителей, изучили результаты десятков судебных медицинских экспертиз. Благодаря современным технологиям и новым подходам к работе удалось установить причину смерти Козлова, а также восстановить день его гибели практически поминутно. В итоге вышли на человека, с которым погибшего видели в последний раз, — местного жителя Владимира Симанова.

Погибший попросил его показать пруд, где можно порыбачить. По версии следствия, между ними произошел конфликт, случайный знакомый задушил жертву и оставил тело в лесополосе.

© Стоп - кадр из видео пресс-службы СК РФ Следственный эксперимент по делу Симанова © Стоп - кадр из видео пресс-службы СК РФ Следственный эксперимент по делу Симанова

Чтобы разговорить подозреваемого, следователи досконально изучили его личность. Например, в СК сообщают, что подстроили допросы под его привычки: Симанов обычно вставал в четыре утра, поэтому общались с ним только в первой половине дня. Следователь установил с ним психологический контакт и добился признания. В этом месяце суд приговорил Симанова к десяти годам тюрьмы.

Начинать заново

"Расследование старого дела, конечно, начинается с изучения имеющихся материалов, — рассказывает старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Оренбургской области Арсений Дмитриев. — Заново перебирают показания и улики. При этом работают несколько разных специалистов".

Все осложняется тем, что место убийства уже основательно затоптано, жертва погребена, некоторых свидетелей нет в живых. Однако иногда давность преступления, напротив, следователям на руку.

© Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской области Фотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге © Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской области Фотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге

"Например, у подозреваемого в деле есть алиби, которое ему обеспечил другой свидетель, — поясняет Дмитриев. — Тогда эти люди были в хороших отношениях, а спустя годы рассорились. И вот при повторном допросе свидетель признается, что в тот раз солгал ради друга. Или свидетель видел возможного убийцу, но толком не смог рассказать, кто он и как выглядит. А через несколько лет случайно узнал его в прохожем на улице и теперь даже знает, где он живет".

Старые дела могут содержать и более существенные подсказки: неопознанные следы ДНК или отпечатки пальцев. Для следователей из нулевых некоторые виды экспертиз были большой роскошью.

"Раньше генетическая экспертиза проводилась только в единичных случаях и часто не давала точного результата. В нулевых в нашей области делали всего две-три экспертизы в год, — продолжает Дмитриев. — Кроме того, до 1995-го не существовало единой базы отпечатков".

© Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской области Фотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге © Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской области Фотография места преступления из уголовного дела о двойном убийстве в Оренбурге

Если следователям сейчас попадаются такие неопознанные улики, их сразу отправляют на экспертизу. Так, по одинокому отпечатку пальца раскрыли двойное убийство, совершенное в апреле 1995-го в Оренбурге.

Тогда дело казалось безнадежным: в квартире по улице Новая нашли тела 70-летней пенсионерки и ее 31-летней дочери, убийцу никто не видел, всевозможные экспертизы никакой информации не дали.

Преступника установили только в этом году. Эксперты перепроверили все улики по современным базам и обнаружили совпадение. Выяснилось, что подозреваемый уже около 18 лет сидит в колонии за другое убийство.

По версии следствия, произошла классическая "бытовуха": преступник в пьяном виде зашел к пенсионерке в гости и сильно с ней поссорился. Сначала избил, а затем задушил. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

© Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской области Подозреваемый по делу о двойном убийстве в Оренбурге © Фото : пресс-служба СУ СК по Оренбургской области Подозреваемый по делу о двойном убийстве в Оренбурге

Особый контроль

История из Оренбургской области — один из примеров профессиональной удачи, однако так везет далеко не всегда. По словам криминалистов, самые безнадежные из висяков — те, в которых личность потерпевшего так и не была установлена.

"Конечно, мы проводим генетическую экспертизу и восстанавливаем примерный портрет, если речь идет о скелетированном трупе, — говорит РИА Новости Дмитриев. — Но если родственники, знакомые так и не находятся, сдвинуть такое дело с мертвой точки практически невозможно".

Непросто и с теми случаями, когда вообще нет свидетелей или когда убийство явно заказное — преступник готовился месяцами, продумал каждый шаг.

Однако специалисты регулярно заглядывают в старые нераскрытые дела, и потихоньку их число сокращается. Кроме того, эта работа находится на особом контроле.