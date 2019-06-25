Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами

На мероприятиях An Experience with…, которые пройдут в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме, запланированы интервью со Сталлоне и аукционы по продаже памятных вещей из его фильмов.

Посетители, которые захотят сделать фотографию со звездой, должны будут заплатить по 849 фунтов стерлингов. Таких фотографий будет всего десять. Тем фанатам, для которых 849 фунтов "это уже слишком", будет предложено сфотографироваться с актером вместе с кем-то еще из поклонников за 745 фунтов.