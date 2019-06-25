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РИА Новости
Культура

Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами

00:05
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© AFP 2019 / Valerie Macon Актер Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин на 88-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде
Актер Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
© AFP 2019 / Valerie Macon
МОСКВА – 25 июн, РИА Новости. Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
На мероприятиях An Experience with…, которые пройдут в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме, запланированы интервью со Сталлоне и аукционы по продаже памятных вещей из его фильмов.
Посетители, которые захотят сделать фотографию со звездой, должны будут заплатить по 849 фунтов стерлингов. Таких фотографий будет всего десять. Тем фанатам, для которых 849 фунтов "это уже слишком", будет предложено сфотографироваться с актером вместе с кем-то еще из поклонников за 745 фунтов.
Компания-организатор объяснила, что звезду такого уровня привезти в Великобританию дорого, а "качество стоит денег".
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КультураКиноСильвестр СталлонеВеликобритания
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