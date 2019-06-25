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РИА Новости
Культура

Неофициальная реклама "Чебоксарского трикотажа" покорила Сеть

Вчера, 03:14
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© YouTube-канал "Громкие рыбы»"Несогласованная реклама "Чебоксарского трикотажа"
Несогласованная реклама Чебоксарского трикотажа
© YouTube-канал "Громкие рыбы»"
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ролик с "несогласованной рекламой" чувашского стиля, появившийся на YouTube канале, быстро набирает просмотры и активно обсуждается в соцсетях.
Авторы видео соединили кадры с девушками, продукцию реального предприятия, сцену кражи с молодыми людьми, электронный трек и "голос из СССР".
Ролик со слоганом "Гучи шьют в Китае, Чебоксарский трикотаж в Чебоксарах" получил положительные отзывы пользователей: "можно пересматривать бесконечно", "получилось что-то большее, чем просто реклама", "стал фанатом чебоксарского трикотажа", "купил билет в Чебоксы".
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