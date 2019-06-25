Неофициальная реклама "Чебоксарского трикотажа" покорила Сеть

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ролик с "несогласованной рекламой" чувашского стиля, появившийся на YouTube канале, быстро набирает просмотры и активно обсуждается в соцсетях.

Авторы видео соединили кадры с девушками, продукцию реального предприятия, сцену кражи с молодыми людьми, электронный трек и "голос из СССР".