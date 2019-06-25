Стивен Кинг и Гендерквир против Трампа. Почему ему не страшно

Американский медиапортал NowThis News разместил в своих аккаунтах в социальных сетях видео, мгновенно получившее ярлык "антироссийского" у отечественных СМИ и экспертов.

На самом деле это не совсем так. Россия как объект атаки в данном ролике играет откровенно второстепенную роль. Он в первую очередь антитрамповский, и именно президент США выступает главной мишенью.

Однако наиболее интересен обнародованный клип другим — составом участников, которые и выступили в качестве обличителей предательских связей Дональда Трампа с Кремлем. Это одиннадцать популярных и даже в ряде случаев на весь мир знаменитых людей, что и обеспечило видео заметный резонанс.

Российские СМИ акцентировали внимание на трех наиболее известных отечественной аудитории фигурах: актерах Роберте Де Ниро и Лоуренсе Фишборне, а также "короле ужасов" Стивене Кинге. Между тем представляется любопытным поближе ознакомится с полным списком участников.

Итак:

1. Джордж Такеи, 82 года. Актер, наиболее известный по культовому сериалу "Звездный путь" (тот, который оригинальный, 1960-х годов). Около полувека активно занимается общественной и политической деятельностью, включая участие в выборах. В середине нулевых совершил каминг-аут, рассказав, что является гомосексуалистом, а в 2008 году заключил брак с многолетним партнером.

2. Мартин Шин, 78 лет. Актер и режиссер, работавший с целой когортой лучших мировых кинематографистов. Его визитная карточка — главная роль в фильме "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы. Истовый активизм Шина широко известен. Выступая в 2009 году в Оксфордском университете, он признался, что его 66 раз арестовывали за участие в протестах и актах гражданского неповиновения.

3. Роберт Де Ниро, 75 лет. Выдающийся и всемирно известный актер, который не нуждается в дополнительном представлении, хотя снобов-критиков раздражает, что в последние два десятилетия он переключился на коммерческое кино.

4. Роб Райнер, 72 года. Режиссер ряда любимых публикой фильмов 1980-90-х годов, таких как "Принцесса-невеста", "Когда Гарри встретил Салли", "Американский президент" и других. У него также обширная актерская фильмография. Кроме того, Райнер много десятилетий занимается общественной деятельностью.

5. Стивен Кинг, 71 год. Вероятно, самый знаменитый и плодовитый из ныне живущих писателей.

6. Кристин Лахти, 69 лет, театральная и киноактриса, режиссер, лауреат премии "Оскар" (за короткометражку), "Эмми" и дважды "Золотого глобуса".

7. Лоуренс Фишборн, 59 лет, актер, режиссер и сценарист. Морфеус, в общем.

8. Рози Перес, 54 года, актриса, танцовщица, хореограф, режиссер. Среди ее достижений —номинация на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в 1993 году. Давний активист по широкому спектру тем: от выступлений за права пуэрториканцев (в силу ее собственных корней) до борьбы с ВИЧ.

9. София Буш, 36 лет, актриса. Пик ее популярности пришелся на юность, когда она была старлеткой. Продолжает сниматься (преимущественно на ТВ), но теперь едва ли не более известна чрезвычайно активной гражданской позицией и участием в разнообразных общественно-политических кампаниях.

10. Джонатан Ван Несс, 32 года. Английская "Википедия" характеризует его как "парикмахера, подкастера, фигуриста и медиаперсону". Открытый гей и гендерквир (это гендерная идентичность, отличная от мужской и женской и обобщающая многочисленные другие варианты, включая андрогинную, гендерфлюидную, бигендерную и так далее и тому подобное).

11. Кендрик Сампсон, 31 год, актер, снимавшийся в таких сериалах, как "Дневники вампира", "Как избежать наказания за убийство", "Сверхъестественное", "Флеш" и так далее.

Именно в таком виде — по возрасту — список максимально показателен и демонстрирует качественную разницу между представителями старшего поколения и молодежью в нем. Первые вне зависимости от формальной успешности и звездного статуса могут предъявить длинный список серьезных достижений, за которыми стоит тяжелая работа, многочисленные провалы и успехи, профессиональное признание и востребованность в конечном счете. Тридцатилетние участники ролика отвечают за фриковость и легкие жанры, будь то молодежные сериалы или парикмахерское искусство.

Совокупность перечисленных имен недвусмысленно дает понять, что нет никакой необходимости погружаться в подробный анализ клипа, — просто потому, что даже малейшего эффекта на общественно-политическую жизнь США он не окажет. А спустя пару дней и вовсе превратится просто в сухие строчки в биографиях соответствующих персон.

Однако видео позволяет осмыслить — и это куда более интересно — те существенные изменения, которые претерпевают отношения творческой интеллигенции и института звезд с политикой и общественным мнением.

В России нередко слышны жалобы на то, что голоса представителей культуры и искусства неадекватно громко звучат по вопросам общественно-политической жизни. Как будто их достижения в профессиональной области и широкая известность обеспечивают особый вес и безусловную истинность мнений.

На орехи достается и СМИ, которые тиражируют соответствующие высказывания: да какая разница, что думает о России некогда популярная, а ныне прочно забытая певица, давно уехавшая из страны? К чему цитировать смешные и глупые антироссийские заявления мало кому интересного спортивного пенсионера? Зачем обращать внимание на глубоко пожилую актрису, которая достигла вершин успеха в СССР, а ныне впала в феерическую русофобию и неонацизм украинского разлива?

Утешением служит то, что не одни мы такие. Феномен приобретения ненормального общественно-политического веса актерами, певцами и другими представителями творческой сферы характерен для всего мира и стал фирменным знаком XX века. Но важнее то, что у нас на глазах он прекращает свое существование, и причины этого куда интереснее.

Безусловно, играет определенную роль усложнение и фрагментация общественной жизни. Времена по-настоящему больших звезд, которые своим талантом и работами покоряли колоссальные массы людей, остались в прошлом. Десятки и сотни звездочек дробят некогда целостное общественное пространство, борясь за собственный кусок аудитории с соответствующими интересами.

Повысилась и зрелость широких масс, которые за прошедший век научились жить в условиях постоянной медиаагрессии и более трезво смотрят на своих кумиров, разделяя для себя восхищение их талантами и их гражданскую позицию. К тому же современные средства коммуникации — от СМИ до социальных сетей — успешно выполняют работу по вытаскиванию на свет грязного белья любого известного человека, что также в большинстве случаев предупреждает возникновение нимбов у них над головами в глазах поклонников.

Впрочем, большую часть работы знаменитости делают сами, что вновь возвращает нас к представленному списку.

Когда великие (безо всяких скидок) Роберт Де Ниро и Стивен Кинг выступают вместе с "парикмахером и гендерквиром", а также многократным лауреатом подростковой премии Teen Choice Awards, они не умаляют себя. Они просто сообщают согражданам, что общественная значимость их мнений по политическим вопросам равна.