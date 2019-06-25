В Пушкинском музее ажиотаж на главные выставки лета

Выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ им. А. С. Пушкина

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. За пять дней работы выставки "Щукин. Биография коллекции" и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ имени А.С.Пушкина посетило более 30 тысяч человек, что превысило показатели прошлых летних проектов, рассказали РИА Новости в музее.

Обе экспозиции открылись 19 июня. В Главном здании расположилась "Щукин. Биография коллекции", объединившая произведения Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо из Эрмитажа и Пушкинского музея, а "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в соседнем здании Галереи стран Европы и Америки собрала знаковые работы Джакометти, Кляйна, Баския, Уорхола, Абрамович, Каттелана и других художников.

"Выставку "Щукин. Биография коллекции" за пять дней работы посетили 20 тысяч 364 человека, а экспозицию "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" 10 тысяч 369 человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ.

Начальник отдела по работе с посетителями Марина Жучкова рассказала РИА Новости, что число посетителей превышает прогнозы музея.

"Мы ожидали высокого ажиотажа и интереса. Текущая посещаемость соответствует нашим ожиданиям, даже немного превышает их. Оба проекта сейчас проходят по верхней границе возможного числа посещаемости – в день приходит максимум посетителей от того числа, что могут вместить выставочные залы", - сообщила Жучкова.

По словам Жучковой, нынешние выставки превосходят показатели прошлых лет.

"Поскольку сезонность играет определенную роль, здесь корректно сравнивать летние выставки-"блокбастеры". В прошлом году это была "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции", а два года назад – "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе". Сейчас наша посещаемость чуть выше, чем по выставкам прошлых сезонов, немного превосходит ожидания", – отметила она.

Для удобства публики музей впервые специально к выставкам выпустил комплексный билет, который действует два дня и позволяет посмотреть не только оба проекта, но и все экспозиции ГМИИ, расположенные на Волхонке.

Примерно 40-45 процентов билетов продаются онлайн, остальные можно приобрести в кассе.

"Все билеты, продающиеся на сайте, кроме комплексных, распределяются по сеансам, чтобы люди равномерно проходили на экспозицию. Комплексные – без сеансов, мы оставляем посетителям выбор на какую из выставок пойти первой. Билеты в кассах продаются в порядке общей очереди, в зависимости от заполненности залов. Если залы позволяют, продаем больше билетов, если переполнены – чуть-чуть приостанавливаем вход в здание, делаем перерывы, пускаем меньше людей", - пояснила Жучкова.