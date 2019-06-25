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РИА Новости
Культура

В Пушкинском музее ажиотаж на главные выставки лета

Вчера, 06:05
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. За пять дней работы выставки "Щукин. Биография коллекции" и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ имени А.С.Пушкина посетило более 30 тысяч человек, что превысило показатели прошлых летних проектов, рассказали РИА Новости в музее.
Обе экспозиции открылись 19 июня. В Главном здании расположилась "Щукин. Биография коллекции", объединившая произведения Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо из Эрмитажа и Пушкинского музея, а "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в соседнем здании Галереи стран Европы и Америки собрала знаковые работы Джакометти, Кляйна, Баския, Уорхола, Абрамович, Каттелана и других художников.
"Выставку "Щукин. Биография коллекции" за пять дней работы посетили 20 тысяч 364 человека, а экспозицию "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" 10 тысяч 369 человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ.
Начальник отдела по работе с посетителями Марина Жучкова рассказала РИА Новости, что число посетителей превышает прогнозы музея.

"Мы ожидали высокого ажиотажа и интереса. Текущая посещаемость соответствует нашим ожиданиям, даже немного превышает их. Оба проекта сейчас проходят по верхней границе возможного числа посещаемости – в день приходит максимум посетителей от того числа, что могут вместить выставочные залы", - сообщила Жучкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Щукин. Биография коллекции в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
По словам Жучковой, нынешние выставки превосходят показатели прошлых лет.
"Поскольку сезонность играет определенную роль, здесь корректно сравнивать летние выставки-"блокбастеры". В прошлом году это была "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции", а два года назад – "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе". Сейчас наша посещаемость чуть выше, чем по выставкам прошлых сезонов, немного превосходит ожидания", – отметила она.
Для удобства публики музей впервые специально к выставкам выпустил комплексный билет, который действует два дня и позволяет посмотреть не только оба проекта, но и все экспозиции ГМИИ, расположенные на Волхонке.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетительницы у картины Энди Уорхола "Автопортрет" на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
Посетительницы у картины Энди Уорхола Автопортрет на выставке Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетительницы у картины Энди Уорхола "Автопортрет" на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
Примерно 40-45 процентов билетов продаются онлайн, остальные можно приобрести в кассе.
"Все билеты, продающиеся на сайте, кроме комплексных, распределяются по сеансам, чтобы люди равномерно проходили на экспозицию. Комплексные – без сеансов, мы оставляем посетителям выбор на какую из выставок пойти первой. Билеты в кассах продаются в порядке общей очереди, в зависимости от заполненности залов. Если залы позволяют, продаем больше билетов, если переполнены – чуть-чуть приостанавливаем вход в здание, делаем перерывы, пускаем меньше людей", - пояснила Жучкова.
Выставка "Щукин. Биография коллекции" будет открыта до 15 сентября, а "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" – до 29 сентября.
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
19 июня, 08:00
Выставка — главный блокбастер лета открылась в Пушкинском музее
600000
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