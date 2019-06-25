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РИА Новости

США обнаружили "китайско-русское супероружие"

Вчера, 08:00
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© AFP 2019 / STRКонтейнеровоз в порту Циндао, Китай
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
© AFP 2019 / STR
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Американское экспертное сообщество постепенно открывает для себя так называемое китайское экономическое оружие, под которым подразумевается китайский контроль или как минимум влияние на глобальные производственные цепочки. Если раньше американских сторонников экономической и торговой войны с Китаем беспокоили в основном его массированные вложения в американские государственные облигации, а также "долговая кабала", в которую Пекин якобы загоняет своих африканских и азиатских партнеров по проекту "Один пояс — один путь", то сейчас появляется понимание, что китайское влияние на мировую (и опосредованно на американскую) экономику выходит далеко за рамки финансового сектора. Очень вероятно, что эта (еще только начинающаяся) эволюция восприятия повлияет на те меры, которые Вашингтон будет принимать для того чтобы торпедировать китайскую экономику и политическое влияние Пекина в других странах, включая даже некоторые страны Евросоюза, а также Россию.
Кристофер О'ди — видный член НКО Business Executives for National Security и Naval War College Foundation на страницах National Review объясняет суть проблемы: "Господство Китая в мировом производстве основывается на триаде коммерческих возможностей, которые стали побочными продуктами индустриализации страны. В Китае накоплен опыт в области строительства и эксплуатации портов, контейнерных перевозок и логистики, а также электронных сетей. В совокупности это позволило стране предложить иностранным компаниям удобство универсального шоппинга — недорогое производство и надежное глобальное распространение с прибрежных производственных площадок Китая. Китайская портовая и логистическая сеть также позволяет осуществлять кибер-надзор, увеличивает китайские финансовые рычаги влияния на западные страны и обеспечивает Китаю круглосуточное присутствие в глобальном океане, что угрожает ограничить доступ ВМС США к растущему списку коммерческих объектов и портов под китайским контролем."
Есть подозрение, что "вторым коллективным Huawei" станут все китайские инфраструктурные, логистические и портовые компании, — в том смысле, что администрация Трампа, вероятно будет ставить перед европейскими, азиатскими и особенно африканскими партнерами Китая бинарный выбор: или китайские компании немедленно изгоняются из всех портов или США будут применять к нарушителям меры дипломатического и экономического воздействия по аналогии с теми, которыми они угрожают странам, желающим все-таки оставить продукцию Huawei на собственном рынке телекоммуникационной инфраструктуры.
Успехи США в смысле блокирования доступа Huawei к ключевым международным рынкам пока нельзя считать выдающимися, ибо даже коллеги США по НАТО, среди которых выделяется Германия, продолжают сопротивляться американскому давлению и настаивать на сотрудничестве с Huawei. Однако Вашингтон еще только начал свою кампанию давления, и было бы наивно полагать, что в дело не пойдут санкции. На примере американского сопротивления строительству "Северного потока — 2" очень хорошо видно, что американцы не стесняются использовать санкции или угрозы санкций против частных компаний в качестве инструмента геополитического давления. Скоро в санкционных списках почти гарантированно окажутся сначала европейские телекоммуникационные компании и банки, работающие с Huawei, а потом дело вполне может дойти до тех логистических и промышленных компаний, которые работают с китайскими партнерами, с китайскими портовыми операторами и особенно с китайским "Фондом шелкового пути".
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Может показаться, что вся эта история имеет лишь косвенное отношение к России и ее интересам, но этот взгляд на вещи, скорее всего, является ошибочным, ибо у американской экономической войны с Китаем почти неизбежно появится "арктическое измерение", которое затрагивает интересы нашей страны самым прямым образом. Дело в том, что до начала российско-китайского сотрудничества в арктической сфере Вашингтон мог всегда утешать себя тем, что в любой момент американский флот может просто заблокировать китайскую внешнюю торговлю — просто за счет закрытия для китайских товаров прохода через Суэцкий канал, Панамский канал и Малаккский пролив.
Москва путем продвижения идеи использования "Северного морского пути" (который находится под российским контролем и под защитой российских вооруженных сил) воленс-ноленс лишает Вашингтон важнейшего козыря в противостоянии с Китаем, и это не может не беспокоить наших американских партнеров, которые уже активно обсуждают возможные методы воздействия на Россию. Это не конспирология, а активная экспертная дискуссия во всех западных СМИ, причем многие издания не стесняются открыто писать о необходимости как-то бороться с Россией в Арктике именно из-за того, что доступ к "Северному морскому пути" — это важный элемент китайской экономической безопасности и экспансии. За примерами далеко ходить не надо, достаточно процитировать сравнительно свежую колонку японского агенства деловой информации Nikkei, которую написал британский журналист Хампри Хоксли:

"Одним из наиболее значительных практических достижений визита китайского президента Си Цзиньпина в Россию в этом месяце (июнь 2019-го. — Прим. авт.) стало создание совместного предприятия по строительству флота ледокольных танкеров. Список подписантов проекта включает в себя китайский судоходный конгломерат Cosco, российскую судоходную компанию "Совкомфлот", российскую энергетическую компанию "Новатэк" и пекинский "Фонд Шелкового пути".

Таяние льда, открытие торговых путей и растущие территориальные претензии превращают некогда забытый регион в зону, представляющую большой интерес для великих держав мира, а США открыто описывают Арктику как арену глобальной конкуренции. Усиление российско-китайского арктического альянса совмещает контроль Москвы над большей частью береговой линии и экономическую мощь Китая и его решимость расширять цепочки поставок и влияние на полярный Север."

Если США возьмутся за разрыв китайских производственных и логистических цепочек (а дополнительным бонусом такого разрыва будет серьезный ущерб европейским компаниям), то под раздачу попадут не только Греция, Италия и Шри-Ланка (это всего лишь некоторые из стран, которые активно сотрудничают с Китаем по портовым и логистическим темам "Шелкового пути"), но и Россия. В этом сценарии от России впредь будут требовать не только отдать Украине Крым, Грузии Абхазию и Южную Осетию, а также отказаться от "Северного Потока — 2", но и закрыть для Китая Северный морской путь, а в идеале — передать его под "международное управление". Идти на уступки в арктическом вопросе нельзя, а угрозы санкций можно смело игнорировать — в любом случае на арктической нефти и на арктической торговле (особенно если она останется единственным открытым для Китая маршрутом на европейские рынки) мы заработаем больше, чем потеряем от любых американских мер экономического воздействия.
995311331022
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КитайРоссияАвторы
Популярные комментарии
Китай должен увеличить производство губозакаточных машинок для США.
25 июня, 09:22
Sergey Z
69220103
Что-то в статье много пессимизма. Откуда уверенность, что США своими санкциями непременно поставят весь мир на колени? Логичней допустить, что американские санкции загонят в угол саму Америку. Ну в самом деле, просто глупо объявлять врагами весь мир. Наверное, нет уже ни одной более-менее значимой страны, к которой бы у США не было претензий. А любая претензия оформляется Америкой в виде санкций. При словах "американские санкции" уже появляется невольная ухмылка: замылена ценность этих санкций.
25 июня, 08:18
mm3minaeva
4100104
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