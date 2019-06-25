Британские критики назвали лучшего в мире "постановщика" Чехова

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Британские театральные критики восторженно отзываются о постановке Льва Додина "Три сестры", которая идет на сцене лондонского театра "Водевиль" до 29 июня.
"Мастерская постановка Льва Додина позволяет актерам вжиться в роль и представить всем знакомую пьесу по-новому", - пишет The Guardian. Обозреватель издания отмечает, что "Додин делает в пьесе акцент на историях неразделенной любви каждой из сестер", и хвалит игру актеров.
The Telegraph подчеркивает, что постановка Додина "захватывает" зрителей, и называет Малый драматический театр Санкт-Петербурга лучшим в мире "постановщиком" Чехова. Несмотря на то, что спектакль был поставлен в 2010 году, "происходящее на сцене как будто бьет зрителей током". "Додин убрал из чеховской пьесы лиризм, и оставил отчаянную жестокость происходящего", - пишет издание.
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