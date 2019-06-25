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РИА Новости

Ученые разработали уникальный метод изучения жизни

Вчера, 09:00
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкВид на южную оконечность острова Суйсарь в Онежском озере в Прионежском районе Республики Карелия
Вид на южную оконечность острова Суйсарь в Онежском озере в Прионежском районе Республики Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали способы контроля и стабилизации кластеров из левитирующих микрокапель воды – нового инструмента для изучения природных процессов, протекающих в атмосферных аэрозолях, по сути – подсказанного природой "биологического реактора". Статья об исследовании опубликована в "Philosophical Transactions of the Royal Society A".
Конденсированные микрокапли играют важную роль в живой природе. Они участвуют в различных явлениях, от впитывания воды через покровы растениями и насекомыми до распространения микроорганизмов в биоаэрозолях. При определенных условиях (локальном нагревании воды) они могут образовывать регулярные самоорганизующиеся структуры – левитирующие над поверхностью воды кластеры капель в одной плоскости (2D-аэрозоли).
Российские ученые создали уникальный метод управления левитирующими каплями
23 декабря 2017, 10:00
Российские ученые создали уникальный метод управления левитирующими каплями
Капельные кластеры были обнаружены учеными ТюмГУ в 2004 году и стали предметом интенсивных исследований. Методы контроля кластеров капель делают их пригодными для in situ анализа содержимого и процессов, протекающих в биоаэрозолях. Это важно для понимания распространения микроорганизмов "воздушно-капельным" путем. Проводить прямое наблюдение традиционными методами до сих пор никому не удавалось.
"Мы впервые представили результаты прямого наблюдения за микроорганизмами, инокулированными в водные капли. Нами создан уникальный инструмент для изучения сложнейших процессов в аэрозолях на ранее недоступном уровне – в выделенной, непрерывно отслеживаемой микрокапле аэрозоля, где можно, будет, к примеру, наблюдать жизнедеятельность бактериальных клеток", - рассказал РИА Новости заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Института X-BIO ТюмГУ Александр Федорец.
Александр Федорец
Александр Федорец
В планах исследователей – усовершенствование нового инструмента наблюдений аэрозолей и широкомасштабные совместные исследования с микробиологами.
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