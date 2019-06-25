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РИА Новости
Туризм

В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаШведский стол в одном из отелей Турции
Шведский стол в одном из отелей Турции
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае за год на треть увеличилось количество отелей, работающих по системе all inclusive, сообщает АТОР.
Под данным пресс-службы правительства края, сегодня в формате "все включено" в регионе работают 56 гостиниц, то есть на 13 объектов больше, чем в прошлом году.
Основная часть таких отелей сосредоточена на побережье Черного моря – в Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсинском районе. В этом году по системе all inclusive начал работать первый отель в Темрюкском районе.
Обслуживание по системе all inclusive чаще всего выбирают семьи с детьми, говорят туроператоры. По их наблюдению, спрос на такие услуги в Краснодарском крае стал расти с 2015 года, когда были закрыты такие туристические направления, как Турция и Египет. Кроме того, росту продаж отдыха в формате "все включено" способствовало и ограничение на выезд за границу сотрудников МВД РФ и Росгвардии.
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