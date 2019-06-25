В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"

Под данным пресс-службы правительства края, сегодня в формате "все включено" в регионе работают 56 гостиниц, то есть на 13 объектов больше, чем в прошлом году.

Основная часть таких отелей сосредоточена на побережье Черного моря – в Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсинском районе. В этом году по системе all inclusive начал работать первый отель в Темрюкском районе.

Обслуживание по системе all inclusive чаще всего выбирают семьи с детьми, говорят туроператоры. По их наблюдению, спрос на такие услуги в Краснодарском крае стал расти с 2015 года, когда были закрыты такие туристические направления, как Турция и Египет. Кроме того, росту продаж отдыха в формате "все включено" способствовало и ограничение на выезд за границу сотрудников МВД РФ и Росгвардии.