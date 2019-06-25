День дружбы и единения славян

Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира.

Большой вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности из поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется гражданский мир и согласие.