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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Альпийские стрелки из Италии впервые примут участие в "Спасской башне"

24 июня, 12:12
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Альпийские стрелки из Италии сыграют на "Спасской башне"
Альпийские стрелки из Италии сыграют на Спасской башне
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" из Италии имени старшего капрала Андреа Моранди впервые примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе дирекции фестиваля.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.

"На Красной площади коллектив исполнит гимн альпийских стрелков (музыка – Эудженио Палацци, аранжировка – Камилло Фабиано), фрагмент из рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" (музыка – Эндрю Ллойд Уэббер, аранжировка – Вилли Хаутваст), марш "Военный конвой" (музыка – Гарольд Беннет), музыку к арии "Пусть никто не спит" из оперы "Турандот" (музыка – Джакомо Пуччини) и марш "Замок Лейхтенбург" (музыка – Зепп Талер)", - говорится в сообщении.

Оркестр полностью состоит из отставных альпийских стрелков. Проживают они в различных регионах Северной Италии, преимущественно в Ломбардии и Трентино-Альто-Адидже. Несмотря на сотни километров, разделяющих участников оркестра, музыкантам удаётся поддерживать высокий уровень профессионализма и мастерства благодаря максимальной самоотдаче на репетициях.
"Тридентина" является наследником славных традиций музыкального коллектива одноимённой альпийской бригады, который вёл активную концертную деятельность, выступая как в Италии, так и за её пределами, принимал участие в различных передачах на итальянском телевидении, международных музыкальных фестивалях (в Пассау – 1979, 1986 годы, Мёнхенгладбахе – 1986 год, Штутгарте -1987 год, Мангейме - 1996 год, Монсе – 1998 год, Берлине - 1999 год), а также в культурных мероприятиях в рамках чемпионата мира по футболу 1990 года, проходившего в Италии.
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Оркестр был расформирован в 1999 году, но уже 1 мая 2000 года музыканты распавшегося оркестра приняли решение создать новый коллектив. Возглавил его премьер-лейтенант Донато Темпеста. Оркестр взял имя старшего капрала Андреа Моранди, погибшего в 1998 году в автокатастрофе.
Оркестр "Тридентина" является членом Национальной ассоциации альпийских стрелков, в которую входят 350 тысяч как действующих, так и ушедших в отставку военнослужащих.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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