Военная разведка США считает, что Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Военная разведка США считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации, об этом заявил директор Разведывательного управления минобороны США (РУМО) генерал-лейтенант Роберт Эшли.

"Мы в разведывательном сообществе по-прежнему считаем, что Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации... Мы по-прежнему делаем все, чтобы иметь возможность оценить (ядерный) потенциал северокорейцев", - сказал Эшли в интервью телеканалу Fox News.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. С тех пор регулярные контакты сторон были приостановлены. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган 19 июня выразил надежду на их скорое возобновление, признав, что стороны до сих пор не договорились даже о том, что именно понимать под денуклеаризацией.