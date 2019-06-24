Глава Северной Осетии прокомментировал решение Евкурова подать в отставку

В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.