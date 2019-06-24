Глава Северной Осетии прокомментировал решение Евкурова подать в отставку

ПЯТИГОРСК, 24 июн - РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщивший о своей досрочной отставке, внес огромный вклад в развитие региона и нормализацию межнациональных отношений, заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
"Знаю Юнус-Бека Баматгиреевича как большого профессионала, человека, преданного своей Родине. У него много заслуг, как политических, так и военных. Носит заслуженное звание Героя России... На посту главы Республики Ингушетия он внес огромный вклад в развитие региона, в нормализацию межнациональных отношений. Уверен, что эпоха Евкурова войдет в историю Ингушетии как время подъема и положительных перемен. Хочу пожелать Юнус-Беку Баматгиреевичу добрых свершений и удачи во всех начинаниях", - написал Битаров в Instagram.