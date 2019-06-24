Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T23:55Z
https://ria.ru/20190624/1555874942.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155544/97/1555449725_0:248:3198:2047_1036x0_80_0_0_f57d03e3c31170e51686a7ed7a89eb59.jpg
РИА Новости

Глава Северной Осетии прокомментировал решение Евкурова подать в отставку

Вчера, 23:55
2115
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 24 июн - РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщивший о своей досрочной отставке, внес огромный вклад в развитие региона и нормализацию межнациональных отношений, заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
"Знаю Юнус-Бека Баматгиреевича как большого профессионала, человека, преданного своей Родине. У него много заслуг, как политических, так и военных. Носит заслуженное звание Героя России... На посту главы Республики Ингушетия он внес огромный вклад в развитие региона, в нормализацию межнациональных отношений. Уверен, что эпоха Евкурова войдет в историю Ингушетии как время подъема и положительных перемен. Хочу пожелать Юнус-Беку Баматгиреевичу добрых свершений и удачи во всех начинаниях", - написал Битаров в Instagram.
Юнус-Бек Евкуров
Вчера, 21:02
В Госдуме прокомментировали решение Евкурова об отставке
1302413
Обсудить 2
Вячеслав БитаровЮнус-Бек ЕвкуровИнгушетияСеверная ОсетияПолитика
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Лента
новостей
Юнус-Бек Евкуров
В Госдуме прокомментировали решение Евкурова об отставке
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
В Адлере рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник
Самолет Ил-96-400
Первый серийный широкофюзеляжный Ил-96-400М построят в 2023 году
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:55В НАТО обеспокоены ситуацией в Персидском заливе и деятельностью Ирана
11:54Главы МИД РФ и ОАЭ обсудят ситуацию в Сирии и в Персидском заливе
11:53Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ
11:52Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка
11:52Орешкин рассказал о влиянии санкций против Ирана на цены на нефть
11:51Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
11:50Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе
11:49Киев хочет ограничить права российской делегации в ПАСЕ
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
Лента новостейМолния