Глава Ставрополья назвал Евкурова мужественным и профессиональным лидером

ПЯТИГОРСК, 24 июн - РИА Новости. Объявивший о своей досрочной отставке глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров проявил себя как мужественный и профессиональный лидер, стойкий перед вызовами и чуткий к проблемам земляков, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сегодня узнал, что глава Ингушетии Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров принял решение досрочно сложить полномочия. Он трудился во главе республики более десяти лет. Это было очень непростое время, которое требовало не просто руководителей, а героев. Юнус-Бек Баматгиреевич - Герой России, офицер, человек слова и действия. Он проявил себя как мужественный и профессиональный лидер, стойкий перед вызовами и чуткий к проблемам своих земляков", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, что Евкуров очень много сделал для развития Ингушетии, укрепления экономики, инфраструктуры, социальной сферы и, самое главное, - мира между людьми.

"От души благодарю Юнус-Бека Баматгиреевича за его огромное личное участие в расширении межрегиональных связей между Ставропольем и Ингушетией! Взаимопонимание и добрососедство живут там, где люди открыты миру сердцем. И его отношение к диалогу с соседями всегда это доказывало. Для многих на Кавказе, и для меня в том числе, сегодняшнее событие означает расставание - с радушным соседом, добрым другом, надежным соратником. Это всегда печально. Но жизнь на этом не останавливается", - отметил Владимиров.

Губернатор Ставрополья пожелал Евкурову неизменного успеха в дальнейшем труде на благо страны. "Знайте, что на Ставрополье Вам всегда будут рады! Приезжайте в гости почаще!" - добавил Владимиров.