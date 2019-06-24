Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Грузинский суд освободил арестованного после столкновений в Тбилиси гражданина Армении, сообщили в понедельник в армянском посольстве в Грузии.

Ранее в диппредставительстве заявили, что среди задержанных после столкновений в Тбилиси есть гражданин Армении Минас Минасян 1995 года рождения, который учится в столице Грузии. По предварительным данным, Минасян – житель армянского Армавира. Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что задержанный обвиняется в невыполнении законного требования полицейского и останется под административным арестом 13 дней.

Посольство через своего юриста представило жалобу в суд, попросив сократить срок ареста.

"Рады сообщить, что суд удовлетворил жалобу посольства Армении в Грузии с просьбой отменить решение об аресте Минасяна. Он освобожден из места содержании под стражей", - говорится в сообщении миссии в Facebook.