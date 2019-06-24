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РИА Новости

Возвращающийся экипаж "Союза" попрощался с остающимися на МКС коллегами

Вчера, 23:38
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Возвращающийся во вторник с Международной космической станции (МКС) на Землю экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11" попрощался с остающимися на станции коллегами, космонавты закрыли переходные люки между кораблем и МКС. Прямая трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, возвращающиеся на Землю после 204-суточного полета на МКС, попрощались с россиянином Алексеем Овчининым и американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук, остающимися на станции. После этого были закрыты переходные люки между "Союзом МС-11" и МКС.
Как сообщается на сайте "Роскосмоса", во вторник в 02.25 мск корабль "Союз МС-11" должен отчалить от модуля "Поиск" МКС. В 04.55 мск планируется включение двигателя корабля для торможения и схода с орбиты.
В 05.22 мск намечается разделение "Союза МС-11" на три отсека: бытовой и приборно-агрегатный потом сгорят в атмосфере, а спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу в 05.25 мск. В 05.33 мск у него должен раскрыться парашют.
Член основного экипажа 59/60-й длительной экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин перед запуском ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-12 с космодрома Байконур
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В 05.49 мск планируется приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.
Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три - по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.
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