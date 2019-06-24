Возвращающийся экипаж "Союза" попрощался с остающимися на МКС коллегами

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Возвращающийся во вторник с Международной космической станции (МКС) на Землю экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11" попрощался с остающимися на станции коллегами, космонавты закрыли переходные люки между кораблем и МКС. Прямая трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".

Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, возвращающиеся на Землю после 204-суточного полета на МКС, попрощались с россиянином Алексеем Овчининым и американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук, остающимися на станции. После этого были закрыты переходные люки между "Союзом МС-11" и МКС.

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", во вторник в 02.25 мск корабль "Союз МС-11" должен отчалить от модуля "Поиск" МКС. В 04.55 мск планируется включение двигателя корабля для торможения и схода с орбиты.

В 05.22 мск намечается разделение "Союза МС-11" на три отсека: бытовой и приборно-агрегатный потом сгорят в атмосфере, а спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу в 05.25 мск. В 05.33 мск у него должен раскрыться парашют.

В 05.49 мск планируется приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.