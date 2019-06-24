Куба поддержала Иран в конфликте с США

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Власти Кубы выразили свою поддержку Ирану в конфликте с США, сообщил глава МИД страны Бруно Родригес.

"Наша солидарность с Исламской Республикой Иран перед фактом агрессивной эскалации со стороны США против братской нации. Призываем к диалогу и сотрудничеству на основе принципов международного права. Это единственный путь для решения разногласий и сохранения мира", - написал Родригес в своем микроблоге в Twitter

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписывает в понедельник указ о введении "жестких санкций" против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

Иранские и арабские СМИ сообщали ранее, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.

США и Великобритания обвинили в происшедшем Иран, не предоставив, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.