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2019-06-24T23:36Z
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РИА Новости

Куба поддержала Иран в конфликте с США

Вчера, 23:36
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МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Власти Кубы выразили свою поддержку Ирану в конфликте с США, сообщил глава МИД страны Бруно Родригес.
"Наша солидарность с Исламской Республикой Иран перед фактом агрессивной эскалации со стороны США против братской нации. Призываем к диалогу и сотрудничеству на основе принципов международного права. Это единственный путь для решения разногласий и сохранения мира", - написал Родригес в своем микроблоге в Twitter.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 23:17
Постпред Ирана при ООН призвал США прекратить агрессию
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписывает в понедельник указ о введении "жестких санкций" против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.
Иранские и арабские СМИ сообщали ранее, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.
США и Великобритания обвинили в происшедшем Иран, не предоставив, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Вчера, 22:48
Зариф согласился с Трампом в том, что США нечего делать в Персидском заливе
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеВ мире - РИА Новости. Итоги дняБруно РодригесДональд ТрампАли ХаменеиКубаИранСШАВ мире
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