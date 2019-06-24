В Тбилиси завершился пятый день акций протеста

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Участники акции завершили митинг в центре Тбилиси шествием и живой цепью вокруг администрации правительства, трансляцию в прямом эфире ведут грузинские телекомпании.

Это был пятый день протеста. Митингующие требуют отставки главы МВД и освобождения задержанных в ходе протестов активистов. Задержаний и потасовок в ходе митинга в понедельник вечером не было.

"Мы продолжим свой протест завтра, в 19.00", - заявил присутствующим один из организаторов

Акции протеста проходят в Тбилиси с 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.