В Тбилиси завершился пятый день акций протеста

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Участники акции завершили митинг в центре Тбилиси шествием и живой цепью вокруг администрации правительства, трансляцию в прямом эфире ведут грузинские телекомпании.
Это был пятый день протеста. Митингующие требуют отставки главы МВД и освобождения задержанных в ходе протестов активистов. Задержаний и потасовок в ходе митинга в понедельник вечером не было.
"Мы продолжим свой протест завтра, в 19.00", - заявил присутствующим один из организаторов
Акции протеста проходят в Тбилиси с 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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