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РИА Новости

Трамп обязал больницы раскрывать стоимость услуг

Вчера, 23:28
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, цель которого - обязать больницы раскрывать стоимость своих услуг и тем самым повысить конкуренцию между ними.
"Цены понизятся так, что вы просто не поверите... Больше прозрачности означает больше конкуренции", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.
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Проблема стоимости больничных услуг широко распространена в США. Частные больницы, как правило, не сообщают пациентам стоимость своих услуг заранее. Также пациенты не знают, сколько им придется заплатить в случае если большую часть расходов покроет их страховка. Стоимость пребывания в больнице в США может составить десятки тысяч долларов за два-три дня, даже если пациенту не потребуется больше услуг, чем обычная капельница и антибиотики.
Указ Трампа предлагает федеральным учреждениям разработать процесс раскрытия информации о ценах, это может занять еще много месяцев и даже годы. Федеральным властям предстоят переговоры с больницами и страховщиками.
Кроме того, указ предполагает более широкое использование сберегательных медицинских счетов, которые могут помочь пациентам оплачивать свою долю медицинских расходов, покрываемых страховкой. Кроме того, исследователям будет предоставлен более широкий доступ к информации о здравоохранении, чтобы лучше понять проблемы ценообразования. Наконец, власти создадут единую систему государственного рейтинга для больниц.
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Сторонники указа Трампа заявляют, что он позволит пациентам получать информацию и делать на ее основе выбор - например, вместо того, чтобы платить тысячи долларов за обследование в больнице, пойти в частную лабораторию и заплатить за обследование "всего лишь" несколько сотен долларов. Противники мер администрации заявляют, что теперь больницы, ранее соглашавшиеся на существенные скидки для пациентов, станут сознательно завышать прейскурант, чтобы не отстать от конкурентов.
Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения, однако не могут выработать взаимоприемлемые меры.
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