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РИА Новости

Экс-президент Армении заявил, что будет противостоять нынешней власти

Вчера, 23:21
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВторой президент Армении Роберт Кочарян
Второй президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в понедельник в интервью местному телеканалу 5TV, что будет противником нынешних властей.
"Очевидно, что я буду противником этой власти. Политические процессы покажут, основным или не основным противником и какую роль я сыграю на оппозиционном поле", - сказал он.
Отвечая на вопрос, хочет ли он вновь оказаться у власти, экс-президент предложил оставить его открытым.
"Если будут более молодые, энергичные, с глубокими знаниями люди, в которых я увижу силу, способную повести страну вперед, то не вижу проблем - наоборот, я обрадуюсь, увидев этих людей. Но, повторюсь, оставив этот вопрос открытым", - сказал экс-президент.
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Специальная следственная служба в июле 2018 года в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя. Экс-президенту также вменяют получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае его освободили под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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