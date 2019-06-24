Экс-президент Армении заявил, что будет противостоять нынешней власти

ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в понедельник в интервью местному телеканалу Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в понедельник в интервью местному телеканалу 5TV , что будет противником нынешних властей.

"Очевидно, что я буду противником этой власти. Политические процессы покажут, основным или не основным противником и какую роль я сыграю на оппозиционном поле", - сказал он.

Отвечая на вопрос, хочет ли он вновь оказаться у власти, экс-президент предложил оставить его открытым.

"Если будут более молодые, энергичные, с глубокими знаниями люди, в которых я увижу силу, способную повести страну вперед, то не вижу проблем - наоборот, я обрадуюсь, увидев этих людей. Но, повторюсь, оставив этот вопрос открытым", - сказал экс-президент.

Специальная следственная служба в июле 2018 года в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя. Экс-президенту также вменяют получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае его освободили под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.