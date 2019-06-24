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РИА Новости

Постпред Ирана при ООН призвал США прекратить агрессию

Вчера, 23:17
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 июн - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи призвал США остановить свое военное присутствие в регионе Персидского залива и все виды агрессии против Тегерана.
"США должны прекратить свои военные авантюры в регионе, а также экономическую войну и терроризм против иранского народа", - сказал Раванчи, выступая перед журналистами в ООН, пока Совбез организации за закрытыми дверями проводит встречу по Ирану.
"Сегодняшнее решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является еще одним свидетельством продолжающейся враждебности США по отношению к народу и лидерам Ирана, и того, что США не уважают международное право и порядок, а также взгляды подавляющего большинства международного сообщества", - добавил дипломат.
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