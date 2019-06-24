Постпред Ирана при ООН призвал США прекратить агрессию

ООН, 24 июн - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи призвал США остановить свое военное присутствие в регионе Персидского залива и все виды агрессии против Тегерана.

"США должны прекратить свои военные авантюры в регионе, а также экономическую войну и терроризм против иранского народа", - сказал Раванчи, выступая перед журналистами в ООН, пока Совбез организации за закрытыми дверями проводит встречу по Ирану.