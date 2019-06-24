Иран не намерен идти на диалог с США, пока есть угроза новых санкций

ООН, 24 июн - РИА Новости. Необходимая атмосфера для диалога между Вашингтоном и Тегераном в условиях новых санкций отсутствует, заявил иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Никто в здравом уме не может принять диалог с кем-либо, кто угрожает тебе еще большими санкциями", - сказал Тахт-Раванчи на встрече представителей Совбеза по Ирану.