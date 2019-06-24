Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T23:16Z
https://ria.ru/20190624/1555874423.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Иран не намерен идти на диалог с США, пока есть угроза новых санкций

Вчера, 23:16
358
ООН, 24 июн - РИА Новости. Необходимая атмосфера для диалога между Вашингтоном и Тегераном в условиях новых санкций отсутствует, заявил иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
"Никто в здравом уме не может принять диалог с кем-либо, кто угрожает тебе еще большими санкциями", - сказал Тахт-Раванчи на встрече представителей Совбеза по Ирану.
"У диалога есть определенные правила. Сегодня мы узнали, что США вводят новые санкции против Ирана. Атмосфера для такого диалога еще не подготовлена", - заявил он.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Вчера, 22:48
Зариф согласился с Трампом в том, что США нечего делать в Персидском заливе
1700022
Обсудить 1
ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постпред Ирана при ООН призвал США прекратить агрессию
РИА
Новости
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Зариф согласился с Трампом в том, что США нечего делать в Персидском заливе
Куба поддержала Иран в конфликте с США
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Россия пытается влиять на американскую политику, заявили в разведке США
Франц Клинцевич
Клинцевич раскритиковал введение США санкций против Хаменеи
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Военная разведка США считает, что Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине
США, Британия, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Иран к дипломатии
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США хотели бы нового соглашения с Ираном
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Украинская делегация в ПАСЕ будет добиваться санкций против российской
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
10:57В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась
10:55Подозреваемого в серии отравлений в Москве уже задерживали, заявил адвокат
10:50На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы
10:50Суд в Тбилиси освободил более 40 человек, задержанных в ходе митингов
10:48Односторонние санкции США имеют обратный эффект, считают в Китае
10:47Сенатор рассказал, при каких условиях Россия заплатит взносы в СЕ
Лента новостейМолния