Иран не намерен идти на диалог с США, пока есть угроза новых санкций

ООН, 24 июн - РИА Новости. Необходимая атмосфера для диалога между Вашингтоном и Тегераном в условиях новых санкций отсутствует, заявил иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
"Никто в здравом уме не может принять диалог с кем-либо, кто угрожает тебе еще большими санкциями", - сказал Тахт-Раванчи на встрече представителей Совбеза по Ирану.
"У диалога есть определенные правила. Сегодня мы узнали, что США вводят новые санкции против Ирана. Атмосфера для такого диалога еще не подготовлена", - заявил он.