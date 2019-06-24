Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек

СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи возросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, авария произошла в понедельник около 20.30 в Адлерском районе Сочи. Около ресторана "Олеся" рейсовый автобус врезался в бетонное силовое ограждение. Изначально в больницы города были направлены восемь человек, позже выяснилось, что число пострадавших возросло.
"В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних", - пояснил собеседник агентства.
По данным администрации города, семь пострадавших уже прошли обследование и отпущены домой.
Полицейские регулируют движение на участке дороги и устанавливают обстоятельства произошедшего.