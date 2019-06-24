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РИА Новости

Превышения хлорорганики в "Дружбе" зафиксировала только Чехия

Вчера, 23:11
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Никто, кроме Чехии, не фиксировал превышения содержания хлорорганических веществ в нефти в трубопроводе "Дружба", заявил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
В понедельник глава стратегического резерва Чехии Павел Свагра заявил в своим микроблоге в Twitter , что чешский нефтеперерабатывающий завод Unipetrol прекратил забирать нефть из трубопровода "Дружба" из России из-за загрязнения хлоридами. По словам Свагра, проводятся дальнейшие испытания образцов.
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Как отметил Демин, Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не фиксировали превышение содержания хлорорганических веществ в "Дружбе".
"Никто прокачку не приостанавливал, мы запросили Венгрию, которая качает ту же самую партию нефти, у них превышения нет", - сказал Демин, уточнив, что Венгрия предоставила результаты анализа в понедельник в 18.00 мск.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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