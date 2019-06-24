Превышения хлорорганики в "Дружбе" зафиксировала только Чехия

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Никто, кроме Чехии, не фиксировал превышения содержания хлорорганических веществ в нефти в трубопроводе "Дружба", заявил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

В понедельник глава стратегического резерва Чехии Павел Свагра заявил в своим микроблоге в Twitter , что чешский нефтеперерабатывающий завод Unipetrol прекратил забирать нефть из трубопровода "Дружба" из России из-за загрязнения хлоридами. По словам Свагра, проводятся дальнейшие испытания образцов.

Как отметил Демин, Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не фиксировали превышение содержания хлорорганических веществ в "Дружбе".

"Никто прокачку не приостанавливал, мы запросили Венгрию, которая качает ту же самую партию нефти, у них превышения нет", - сказал Демин, уточнив, что Венгрия предоставила результаты анализа в понедельник в 18.00 мск.