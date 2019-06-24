Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T22:48Z
https://ria.ru/20190624/1555874044.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155492/29/1554922916_0:243:3120:1998_1036x0_80_0_0_057c4d587b60632b20907f84af4c27c9.jpg
РИА Новости

Зариф согласился с Трампом в том, что США нечего делать в Персидском заливе

Вчера, 22:48
1464
© REUTERS / Khalid Al-MousilyМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© REUTERS / Khalid Al-Mousily
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что американский президент Дональд Трамп прав в том, что военным США нечего делать в Персидском заливе.
"Дональд Трамп на 100% прав в том, что вооруженным силам США нечего делать в Персидском заливе. Вывод их войск полностью соответствует интересам США и мира. Но сейчас ясно, что Группу-Б не волнуют интересы США, они пренебрегают дипломатией и жаждут войны", - заявил Зариф в Twitter.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:57
Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана
"Группой-Б" Зариф называет "объединение" советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Ранее Трамп в Twitter призвал страны-импортеры нефти самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы. Президент отметил, что сами США более не нуждаются в Ормузском проливе как в нефтеносном маршруте, поскольку стали крупнейшим экспортером энергоносителей в мире.
Иранские и арабские СМИ сообщили ранее, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
21 июня, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
4150111
Обсудить 0
Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИранСШАВ мире
Рекомендуем
Россия пытается влиять на американскую политику, заявили в разведке США
РИА
Новости
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российская делегация прибыла в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ
Франц Клинцевич
Клинцевич раскритиковал введение США санкций против Хаменеи
Иран не намерен идти на диалог с США, пока есть угроза новых санкций
Лента
новостей
Куба поддержала Иран в конфликте с США
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постпред Ирана при ООН призвал США прекратить агрессию
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не вернула в профильный комитет проект резолюции о возвращении России
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США хотели бы нового соглашения с Ираном
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Береза вновь оскорбил Скабееву в ПАСЕ
Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
10:57В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась
10:55Подозреваемого в серии отравлений в Москве уже задерживали, заявил адвокат
10:50На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы
10:50Суд в Тбилиси освободил более 40 человек, задержанных в ходе митингов
10:48Односторонние санкции США имеют обратный эффект, считают в Китае
10:47Сенатор рассказал, при каких условиях Россия заплатит взносы в СЕ
Лента новостейМолния