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РИА Новости

Российская делегация прибыла в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ

Вчера, 22:47
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил РИА Новости в понедельник по телефону член делегации, сенатор Сергей Калашников.
"Мы только приземлились. Завтра, если ассамблея примет антидискриминационную резолюцию, наша делегация направится в здание СЕ для участия в сессии ПАСЕ", - сказал Калашников.
В понедельник вечером в ПАСЕ до полуночи обсуждается проект доклада, который среди прочего предлагает российской делегации представить свои полномочия на июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
Парламентская ассамблея Совета Европы
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Сергей КалашниковСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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