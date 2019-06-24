Российская делегация прибыла в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ

"Мы только приземлились. Завтра, если ассамблея примет антидискриминационную резолюцию, наша делегация направится в здание СЕ для участия в сессии ПАСЕ", - сказал Калашников.

В понедельник вечером в ПАСЕ до полуночи обсуждается проект доклада, который среди прочего предлагает российской делегации представить свои полномочия на июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.