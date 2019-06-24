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РИА Новости

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Вчера, 22:46
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Собеседница агентства рассказала, что от моста в Ярославском районе области 24 июня отвалилась часть защитного слоя и вниз свесились арматурные прутья, которые повредили проезжающие под мостом автомобили.
"У нас есть 16 обращений по фактам ДТП, а это считается ДТП. По этим фактам сейчас Госавтоинспекцией проводится проверка. Степень повреждения у автомобилей разная, информации о пострадавших нет", - сказала Кокуева.
Он отметила, что сейчас арматура убрана.
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