Полпред в СКФО прокомментировал решение Евкурова уйти в отставку

ПЯТИГОРСК, 24 июн - РИА Новости. Объявивший в понедельник о досрочной отставке глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров всегда брал ответственность на себя и совершал взвешенные поступки, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.