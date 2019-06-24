Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T22:37Z
https://ria.ru/20190624/1555873800.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/04/1555360469_0:163:3200:1963_1036x0_80_0_0_2f467f4641638a6a6d0e05d356666dab.jpg
РИА Новости

Полпред в СКФО прокомментировал решение Евкурова уйти в отставку

Вчера, 22:37
1098
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Юнус-Бек Евкуров . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 24 июн - РИА Новости. Объявивший в понедельник о досрочной отставке глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров всегда брал ответственность на себя и совершал взвешенные поступки, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.
В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
"Глава Ингушетии Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров в соответствии с действующим законодательством обратился к президенту России с просьбой о досрочной отставке. Юнус-Бек Баматгиреевич - достойный сын ингушского народа, Герой России, патриот нашей Родины, боевой офицер и опытный государственный деятель. Его решение - мужественный шаг. Он всегда брал ответственность на себя, совершал взвешенные поступки", - написал Матовников в Instagram.
Юнус-Бек Евкуров
Вчера, 21:31
Биография Юнус-Бека Евкурова
По его словам, за последние 11 лет в Ингушетии реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, введены в строй новые предприятия, построены школы, больницы, дома культуры, много сделано для обеспечения безопасности жителей. "Заявление Юнус-Бека Баматгиреевича рассмотрит глава государства", - добавил полпред.
4011718
Обсудить 0
Александр МатовниковЮнус-Бек ЕвкуровИнгушетияСеверо-Кавказский ФОРоссияПолитика
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Юнус-Бек Евкуров
В Госдуме прокомментировали решение Евкурова об отставке
Юнус-Бек Евкуров
Биография Юнус-Бека Евкурова
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Лента
новостей
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Юнус-Бек Евкуров
Глава Северной Осетии прокомментировал решение Евкурова подать в отставку
Ю-Б. Евкуров
Глава Карачаево-Черкесии оценил вклад Евкурова в развитие Ингушетии
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Депутаты оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
10:57В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась
10:55Подозреваемого в серии отравлений в Москве уже задерживали, заявил адвокат
10:50На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы
10:50Суд в Тбилиси освободил более 40 человек, задержанных в ходе митингов
Лента новостейМолния