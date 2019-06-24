Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил в Иерусалиме с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины.
Болтон также встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
"Мы и наши команды затронули Украину, контроль над вооружениями, Венесуэлу и другие вопросы", - написал Болтон в своем Twitter.
Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Ранее Патрушев сообщил, что собирается обсудить со своими коллегами из Израиля и США вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожение оставшихся террористов и восстановление этой страны.
Met w/ my Russian counterpart Nikolay Patrushev in Jerusalem today. We and our teams covered Ukraine, arms control, Venezuela, and other issues. Looking forward to historic trilateral meeting tomorrow on Middle East regional security with our Israeli counterpart Meir Ben-Shabbat. pic.twitter.com/ImO3vXXanr— John Bolton (@AmbJohnBolton) 24 июня 2019 г.