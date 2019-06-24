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РИА Новости

Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине

Вчера, 22:34
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Пресс-служба Совета безопасности РФ
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил в Иерусалиме с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины.
Болтон также встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 19:47
Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа
"Мы и наши команды затронули Украину, контроль над вооружениями, Венесуэлу и другие вопросы", - написал Болтон в своем Twitter.
Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Ранее Патрушев сообщил, что собирается обсудить со своими коллегами из Израиля и США вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожение оставшихся террористов и восстановление этой страны.
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Джон БолтонНиколай ПатрушевРоссияСШАУкраинаВ мире
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