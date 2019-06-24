Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил в Иерусалиме с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины.

Болтон также встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"Мы и наши команды затронули Украину, контроль над вооружениями, Венесуэлу и другие вопросы", - написал Болтон в своем Twitter.

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Ранее Патрушев сообщил, что собирается обсудить со своими коллегами из Израиля и США вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожение оставшихся террористов и восстановление этой страны.