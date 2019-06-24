Россия пытается влиять на американскую политику, заявили в разведке США

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Представитель разведсообщества США заявила, что несколько стран, включая РФ, пытаются повлиять на американскую политику.

"Мы отслеживаем усилия нескольких стран по влиянию на американскую политическую атмосферу, которые потенциально могут повлиять на исход (выборов)", - сказала она в ходе телефонного брифинга.

"Россия продолжает использовать социальные СМИ, принадлежащие России или находящиеся под ее влиянием англоязычные СМИ, операции под ложным флагом, симпатизирующих им спикеров и другие инструменты... Цель России - настроить американцев друг против друга, поскольку они считают, что на данный момент разделенная Америка соответствует их интересам", - добавила представитель разведки.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. Спецпрокурор в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Кроме того, Мюллер не сделал однозначного заключения о том, мешал ли Трамп "осуществлению правосудия", то есть расследованию.