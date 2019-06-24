Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T22:12Z
https://ria.ru/20190624/1555873431.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Россия пытается влиять на американскую политику, заявили в разведке США

Вчера, 22:12
1301
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Представитель разведсообщества США заявила, что несколько стран, включая РФ, пытаются повлиять на американскую политику.
"Мы отслеживаем усилия нескольких стран по влиянию на американскую политическую атмосферу, которые потенциально могут повлиять на исход (выборов)", - сказала она в ходе телефонного брифинга.
Города мира. Нью-Йорк
Вчера, 22:00
У разведки США нет данных о взломе систем голосования перед выборами-2020
"Россия продолжает использовать социальные СМИ, принадлежащие России или находящиеся под ее влиянием англоязычные СМИ, операции под ложным флагом, симпатизирующих им спикеров и другие инструменты... Цель России - настроить американцев друг против друга, поскольку они считают, что на данный момент разделенная Америка соответствует их интересам", - добавила представитель разведки.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. Спецпрокурор в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Кроме того, Мюллер не сделал однозначного заключения о том, мешал ли Трамп "осуществлению правосудия", то есть расследованию.
Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Пентагон в Вашингтоне
21 июня, 02:11
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
3442007
Обсудить 6
Национальная разведка СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не вернула в профильный комитет проект резолюции о возвращении России
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Зариф согласился с Трампом в том, что США нечего делать в Персидском заливе
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Лента
новостей
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
В Грузии надеются на положительное решение вопроса авиасообщения с Россией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Франц Клинцевич
Клинцевич раскритиковал введение США санкций против Хаменеи
У разведки США нет данных о взломе систем голосования перед выборами-2020
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19Депутаты оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
10:57В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась
10:55Подозреваемого в серии отравлений в Москве уже задерживали, заявил адвокат
10:50На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы
Лента новостейМолния