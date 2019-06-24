Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter.

Ролик сняли очевидцы происшествия. На записи видно, как, столкнувшись с другим истребителем в воздухе, один из самолетов взрывается. После падения над горизонтом поднимаются столбы дыма.

Еще один ролик опубликовало видеоагентство Ruptly.

Два истребителя Eurofighter бундесвера потерпели крушение в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. После этого на месте происшествия вспыхнул пожар. Оба летчика катапультировались, один из них погиб. Другого пилота нашли живым.