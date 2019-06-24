ПАСЕ не вернула в профильный комитет проект резолюции о возвращении России

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. ПАСЕ проголосовала против повторной попытки вернуть в профильную комиссию проект доклада, предоставляющего возможность делегации РФ приехать на июньскую сессию в профильный комитет ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник вечером в ПАСЕ до полуночи обсуждается проект доклада, который среди прочего предлагает делегации РФ представить свои полномочия на июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
В ходе дискуссии поступило предложение от одного из парламентариев вернуть проект доклада обратно в профильную комиссию. Предложение было отклонено в ходе повторного голосования. Большинство парламентариев – 110 из 163 - высказались против этой идеи.
После непрохождения этой инициативы украинские парламентарии предприняли повторную попытку вернуть документ, но она была отвергнута главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Ранее представители украинской делегации сообщили, что внесли 226 поправок к проекту документа. Для ознакомления с текстом поправок парламентариями был взят перерыв в 10 минут.