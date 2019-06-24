ПАСЕ не вернула в профильный комитет проект резолюции о возвращении России

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. ПАСЕ проголосовала против повторной попытки вернуть в профильную комиссию проект доклада, предоставляющего возможность делегации РФ приехать на июньскую сессию в профильный комитет ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник вечером в ПАСЕ до полуночи обсуждается проект доклада, который среди прочего предлагает делегации РФ представить свои полномочия на июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.

В ходе дискуссии поступило предложение от одного из парламентариев вернуть проект доклада обратно в профильную комиссию. Предложение было отклонено в ходе повторного голосования. Большинство парламентариев – 110 из 163 - высказались против этой идеи.

После непрохождения этой инициативы украинские парламентарии предприняли повторную попытку вернуть документ, но она была отвергнута главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.