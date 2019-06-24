ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации

Как передаёт корреспондент РИА, перед началом голосования председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье сообщила, что на обсуждение и голосование по поправкам отводится по 30 секунд.

Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация в тот же день заявку подаст на участие в работе июньской сессии. При этом в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.