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РИА Новости

ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации

Вчера, 21:46
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.
Как передаёт корреспондент РИА, перед началом голосования председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье сообщила, что на обсуждение и голосование по поправкам отводится по 30 секунд.
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Ранее ПАСЕ приняла решение работать до полуночи.
Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация в тот же день заявку подаст на участие в работе июньской сессии. При этом в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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