В Грузии надеются на положительное решение вопроса авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Минэкономики Грузии Натия Турнава надеется, что вопрос авиасообщения с Россией будет решен положительно.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

"Информация от грузинских авиакомпаний такова, что у них нет никакой задолженности (перед Россией - ред.). Так же речь шла о безопасности - наши компании соответствуют всем высоким стандартам безопасности. Неудивительно, что мы надеемся, этот вопрос будет решен положительно", - заявила Турнава журналистам в понедельник.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.