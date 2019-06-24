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РИА Новости
Ростовская область

Ростовские власти переселят жителей поселка, отрезанных украинской границей

Вчера, 21:29
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Власти Ростовской области организовали переселение жителей поселка Чертково, "отрезанных" от России украинской границей, на эти цели из областного бюджета уже выделены почти 36 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
В понедельник в Ростове состоялось заседание совета при полпреде президента в Южном округа, на котором, в частности, обсуждался вопрос реализации основ государственной пограничной политики на юге России.
"Из бюджета Ростовской области уже направлены более 35,6 миллиона рублей на переселение жителей семи многоквартирных домов поселка Чертково, которые оказались "отрезанными" украинской границей от России. В наших планах - переселение жильцов еще 11 домов, которые оказались в аналогичной ситуации", - приводятся слова выступления на заседании губернатора Василия Голубева.
Он также сообщил о других задачах по реализации основ пограничной политики в Ростовской области. "Будет проработан вопрос строительства перехватывающей парковки у пункта пропуска "Донецк". Предстоит реконструкция автодороги к месту пересечения границы – Донецк (Северный). В приграничных территориях продолжим построение системы экстренного оповещения. Она охватит около 300 населенных пунктов в 14 муниципалитетах Ростовской области", - уточнил губернатор.
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