США призвали хуситов прекратить провокации и пойти на конструктивный диалог

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Вашингтон считает неприемлемым обстрел повстанцами-хуситами аэропорта в Саудовской Аравии, призвал их прекратить подобные провокации и начать конструктивный диалог, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Эти поддерживаемые Ираном атаки неприемлемы и тем более достойны осуждения, что они нацелены на невинных гражданских лиц", - говорится в распространенном пресс-службой госдепа заявлении Помпео. Госсекретарь США находится в понедельник в Саудовской Аравии.

"Мы призываем всех поддерживаемых Ираном хуситов прекратить безответственные и провокационные атаки в интересах иранского режима. Хуситам следует конструктивно вступить в идущий под эгидой ООН политический процесс для завершения конфликта и придерживаться взятых на себя обязательств в Швеции", - отметил госсекретарь США.

Хуситы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" ранее сообщили, что в воскресенье нанесли удары с помощью беспилотников по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан, которые находятся недалеко от границы с Йеменом. По данным телеканала, число пострадавших в городе Абха достигло 21, один человек погиб.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.