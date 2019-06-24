Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с "российской агрессией". Его обращение опубликовано в фейсбуке.
"Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", — заявил экс-президент.
Порошенко призвал соотечественников не оставлять "в беде своих грузинских братьев".
Он также обратился к кабмину страны с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина.
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
"Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева", — напомнил он.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По подсчетам экспертов, убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов.