Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Петр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с "российской агрессией". Его Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с "российской агрессией". Его обращение опубликовано в фейсбуке.

"Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", — заявил экс-президент.

Порошенко призвал соотечественников не оставлять "в беде своих грузинских братьев".

Он также обратился к кабмину страны с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина.

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.

"Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева", — напомнил он.