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РИА Новости

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Вчера, 21:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с "российской агрессией". Его обращение опубликовано в фейсбуке.
"Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", — заявил экс-президент.
Порошенко призвал соотечественников не оставлять "в беде своих грузинских братьев".
Он также обратился к кабмину страны с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина.
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Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
"Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева", — напомнил он.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По подсчетам экспертов, убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов.
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Протесты в ГрузииПетр ПорошенкоГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мне так кажется что России по барабану как будет называться грузия )))
24 июня, 21:45
Владимир Иванов-редкая
374250102
Может Петя выделит средства на переименование? Или оплатит простым украинцам отдых? А то за чужой счет хорошо всё рекомендовать.
24 июня, 21:35
mgla
283240001
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