В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.

"Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно", - сказал сербский парламентарий.

Он добавил, что граждане Крыма проголосовали за вхождение полуострова с состав России, "потому что не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе".

На этой фразе некоторые парламентарии стали стучать и кричать на английском языке.

Шешель после этого обратился к главе ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Она, в свою очередь, ответила кричащему депутату: "Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко".

Это не первое подобное выступление Шешеля. Сербский депутат известен тем, что на январской сессии выступил в разгар дискуссии на русском языке в ПАСЕ и заявил о принадлежности Крыма России. Выступление проходило под возмущенные возгласы зала.

Рассмотрение резолюции по участию России

В понедельник в ПАСЕ обсуждают проект резолюции, предлагающей России приехать на июньскую сессию. Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем, в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.

С самого утра обсуждение в ПАСЕ проходит очень активно. Сначала представители украинской делегации пытались изменить повестку дня, затем жаловались на действия главы ПАСЕ. Позже стало известно, что делегация внесла рекордные 226 поправок в текст документа.

В начале обсуждения проекта документа Петры де Суттер украинский представитель попытался в очередной раз вернуть доклад на доработку в комитет. По итогам краткого голосования это предложение было отвергнуто, и дискуссия продолжилась по ранее намеченному плану.