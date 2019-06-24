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РИА Новости

В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Вчера, 21:15
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© Фото : Council of Europe / Candice ImbertПарламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы
© Фото : Council of Europe / Candice Imbert
Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
"Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно", - сказал сербский парламентарий.
Он добавил, что граждане Крыма проголосовали за вхождение полуострова с состав России, "потому что не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе".
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На этой фразе некоторые парламентарии стали стучать и кричать на английском языке.
Шешель после этого обратился к главе ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Она, в свою очередь, ответила кричащему депутату: "Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко".
Это не первое подобное выступление Шешеля. Сербский депутат известен тем, что на январской сессии выступил в разгар дискуссии на русском языке в ПАСЕ и заявил о принадлежности Крыма России. Выступление проходило под возмущенные возгласы зала.

Рассмотрение резолюции по участию России

В понедельник в ПАСЕ обсуждают проект резолюции, предлагающей России приехать на июньскую сессию. Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем, в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
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С самого утра обсуждение в ПАСЕ проходит очень активно. Сначала представители украинской делегации пытались изменить повестку дня, затем жаловались на действия главы ПАСЕ. Позже стало известно, что делегация внесла рекордные 226 поправок в текст документа.
В начале обсуждения проекта документа Петры де Суттер украинский представитель попытался в очередной раз вернуть доклад на доработку в комитет. По итогам краткого голосования это предложение было отвергнуто, и дискуссия продолжилась по ранее намеченному плану.
Наблюдатели отметили, что дискуссия по докладу де Суттер проходит в достаточно эмоциональной атмосфере. Британские депутаты уже обвинили руководство Совета Европы в сговоре, а Россию - в финансовом шантаже.
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СербияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Есть те, кто в кулуарах высказывает согласие о принадлежности Крыма России, но вот вслух не решается подобное высказать, тем более в формате подобных организаций. Так что аплодирую А.Шешелю!
24 июня, 21:45
mgla
31500003
Правда глаза колет
24 июня, 21:19
sserg111874
25530023
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